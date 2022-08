Nicolás Benedetti ve su paso por el América como un ‘aprendizaje’

Consolidado como uno de los pilares actuales del Mazatlán FC, Nicolás Benedetti se enfrentará al América en la Jornada 11 de la Liga BBVA MX y, lejos de guardar resentimiento para el club que lo trajo a México, toma su paso por Coapa como una experiencia valiosa.

“América fue una etapa de aprendizaje, me tocó pasar esas cosas allá. Ahorita, en Mazatlán he sumado muchos minutos, muchos partidos, me he reencontrado con mi futbol, con lo que sé hacer y estoy muy agradecido con lo que me han brindado acá”, dijo, en zona mixta previa al duelo en el Kraken.

El colombiano no hizo el intento de ocultar lo distinto que le parece el juego contra los azulcrema, en comparación con el resto de adversarios que conforman el calendario.

“Es un partido hermoso, muy lindo. Siempre jugar contra América es especial y todos sabemos lo que genera ese club. Obviamente es un partido lindo para mí, para mis compañeros, para la gente, para el show, para que lo disfruten, así que trataremos de hacer lo mejor posible para ganar el partido”, apuntó.

Aunque su estadía con el equipo más laureado del balompié azteca distó de ser memorable, el volante ofensivo expuso: “No tengo sentimiento de revancha, obviamente quiero hacer gol por el equipo, para ayudar a ganar. Es un partido especial”.

Benedetti puso en duda su continuidad en Mazatlán

A pesar de la regularidad que Benedetti ha encontrado desde su arribo a la Perla del Pacífico, aún no se aventura a garantizar su continuidad en el mediano y largo plazo.

“Es un tema que de pronto ahorita no está en mi cabeza. Realmente he visto que tienen la intención, pero estoy enfocado en lo que es el torneo y quiero terminarlo de la mejor manera; ya acabando, tengo opción de compra hasta diciembre y me tocará volver o quedarme acá. Obviamente he sumado minutos, confianza, me siento bien acá, pero es un tema que no hemos tocado mucho y, cuando termine el torneo, se verá”, sentenció.

