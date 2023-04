Nicolás Freire, avergonzado por la actuación defensiva de Pumas

Para nadie es un secreto que la defensa de Pumas no pasa por su mejor momento. Es una de las peores del torneo y es uno de los aspectos que deberá mejorar Antonio Mohamed.

En conferencia de prensa fue el capitán y defensor del equipo felino, Nicolás Freire, quien dio la cara ante esta situación.

“A mí me duele un montón, trato de poner la mejor onda porque nos tenemos que levantar, venimos de palos y palos pero tenemos que luchar. A mí me duele un montón, hay momentos donde me da vergüenza”, comentó el central universitario.

Por otro lado, aseguró que al lado del Turco Mohamed, buscarán revertir la delicada situación que atraviesa el club.

“Sabemos que estamos en deuda, lo recontra sabemos, pero también sabemos que es seguir trabajando e insistiendo, ahora que viene el “Turco” nos va a dar ese envión anímico”, dijo Freire.

Freire analizó profundamente el pasado y el futuro de Pumas

Nicolás, se animó a hablar de la salida de Rafa Puente.

“Lo de Rafa nos dolió porque nos sentimos responsables de lo que le pasó a él. Creo que él nos dio todas las herramientas y fue un profesional, nos brindó todo y se lo dije en persona, que nosotros le fallamos como grupo. Dependíamos de resultados, nos echaron a seis jugadores y si analizas todo, pero sé que va a tener otras oportunidades y es mucho de insistir y resistir, porque cuando eres bueno cuando se te dan las cosas, pero cuando no, perdonen, eres cagada”, expresó Nicolás.

Finalmente, habló sobre las críticas y malos resultados del club felino.

“Trabajamos bien, pero veníamos con inercia de insistir y que no se reflejaban los resultados. Son decisiones que se toman, miramos par adelante y quedan cuatro finales para nosotros. Mientras los números den, vamos a insistir”, sentenció Freire.