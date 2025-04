Delantero de Tigres le cerró la puerta a Pachuca para el Mundial de Clubes

Todavía a la espera de la resolución del tema entre el Club León y su participación en el Mundial de Clubes, Pachuca ya busca reforzarse para la competición internacional.

Se ha hablado del posible fichaje de James Rodríguez, de Juan Brunetta y de última instancia Nicolás Ibañez.

Pero los rumores sobre la posible llegada de ‘Nico’ a los Tuzos ya fueron descartados por él mismo, quien incluso fue tajante en asegurar que no está interesado en regresar a Pachuca ni para disputar del torneo internacional del próximo verano.

“En mi caso no, porque estoy 100% acá y no pienso en otra cosa. Eso se verá en los otros equipos. No estoy interesado en eso porque el club no lo juega”, comentó Ibáñez respecto a que Tigres, su actual equipo, no jugará en el Mundial de Clubes.

Los dirigidos por Guillermo Almada se enfrentarán en fase de grupos al Real Madrid, al RB Salzburgo y Al Hilal de Arabia Saudita y es por esto que están buscando nuevos refuerzos que garanticen la mejor participación posible del equipo.

En más información de Nicolás Ibáñez, reconoció que el partido ante Pumas de la última jornada de fase regular del Clausura 2025 será de vital importancia, por la escuadra regiomontana todavía podría asegurar el subliderato.

También habló sobre su propio nivel futbolístico y aseguró que todavía tiene muchas cosas para mejora para llegar a su mejor momento futbolístico.