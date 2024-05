¡Una opción más! La figura que ya es elegible para Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol tendrá una nueva opción para elegir a futuro; Nicolás Ibañez. El ariete de los Tigres de la UANL recibió su carta que lo acredita como ciudadano mexicano y con ello, Jaime Lozano podría disponer de él para futuras convocatorias.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el ex jugador de los Tuzos completó el proceso para obtener la nacionalidad mexicana y con ello, una variante más a la ofensiva estaría disponible para el ‘Jimmy’ después de la Copa América y también determinar si Ibañez quiere representar al combinado nacional.

Los delanteros que tiene disponibles la Selección Mexicana

Actualmente, Lozano cuenta con Raúl Alonso Jiménez del Fulham, quien acaba de meter un doblete en la última fecha de la Premier League de Inglaterra. Santiago Giménez, goleador del Feyenoord y futbolista que daría el salto a un club de más jerarquía en el balompié europeo en el siguiente mercado de fichajes.

Henry Martin del América, romperredes que podría ser campeón de la Liga MX este semestre ante la Máquina de Cruz Azul y Guillermo Martínez de los Pumas, quien es el único citado de los cuatro antes mencionados para los duelos amistosos previo a la Copa América.

Los últimos naturalizados en Selección Mexicana

Para no ir tan lejos, Rogelio Funes Mori fue citado por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022. El máximo goleador de Rayados de Monterrey no tuvo muchos minutos en la justa internacional y ya no ha sido llamado a Selección Mexicana.

Julián Quiñones es la carta ‘naturalizada’ en esta selección. El nacido en Colombia es de las caras nuevas en el combinado nacional mexicano y él si figuró en la lista de Lozano para el torneo veraniego que reunirá a las mejores selecciones del continente americano.

