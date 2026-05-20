Nicolás Larcamón tiene una nueva casa y este es el equipo de Europa al que entrenará

Hace poco más de un mes que Nicolás Larcamón fue despedido de Cruz Azul después de la jornada 16 del Clausura 2026, una decisión que sorprendió a todos, ya que estaba por concluir el torneo. Ello le abrió las puertas a Joel Huiqui y a su auxiliar que fue cesado por Chivas. Pese a ello, el argentino ahora tiene una nueva casa en Europa, donde entrenará a su nuevo club.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Larcamón ya tiene pactada su llegada a Sporting de Gijón, equipo que juega en la Segunda División de España y que pertenece al Grupo Orlegui, también dueño de Santos Laguna, que ya presentó a Renato Paiva como su nuevo entrenador al conseguir 3 increíbles logros.

El argentino ya tiene un acuerdo para dirigir al Sporting de Gijón.|@nlarcamon

Al argentino solo le falta firmar su contrato con el club europeo para que sea presentado oficialmente como su nuevo entrenador. El pacto sería hasta junio de 2027; es decir, una temporada para poder ascender al club a LaLiga.

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La encomienda del Sporting de Gijón a Larcamón

El ex de Cruz Azul llegará al equipo español a suplir a Borja Jiménez, quien decidió no renovar contrato al término de la temporada. Ello le abrió la puerta al argentino, sobre todo por su recorrido en México, donde fue seguido por Grupo Orlegui.

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Nicolás no la tendrá nada fácil, ya que tendrá que reconstruir un club que en la reciente temporada culminó en el lugar 13 de la clasificación general con 52 puntos obtenidos en 39 partidos disputados, números que reflejaron el pésimo torneo del equipo.

Sin embargo, Larcamón también arrastra una racha negativa, ya que en sus últimos 9 partidos dirigidos en la Liga BBVA MX no registró ninguna victoria, situación que desencadenó su despido del conjunto de la Noria.