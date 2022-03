Nicolás Vikonis: “Ha sido muy complicado, atravesamos un cambio de DT”

Tras la fecha FIFA, Mazatlán FC enfrentará a Atlético San Luis por la fecha 12 de la Liga BBVA MX . Un partido que Nicolás Vikonis asegura será vital para las aspiraciones del equipo cañonero.

“Entendemos que es un partido crucial para nosotros y nuestra actualidad, se ha apretado la cuestión del cociente, entonces jugamos un partido directo, por otra parte pensamos que es importantísimo en nuestras aspiraciones”, dijo el portero de Mazatlán FC.

Además, el portero uruguayo dio a conocer sus sensaciones sobre el club en lo que va del torneo.

“Muy complicado para Mazatlán, lamentablemente no podemos construir los resultados necesarios para sostener un proceso o un gran entrenador como era Beñat San José, una gran persona, pero la adaptación ha sido muy rápida y muy buena con Gabriel Caballero, un conocedor de lo que es la liga. No generar resultados genera una frustración, espero que esto cambie porque no dejamos de luchar por los resultados, y pienso que cuando llega Gabriel, él ha apostado por el potencial, se ha recibido de gran manera. Es un equipo con buenos jugadores que individualmente tiene mucha capacidad. Gabriel creo que el equipo lo interpreta bastante bien”, explica el portero de la Liga BBVA MX.

Nicolás quiere a la selección azteca en el mundial

Por otra parte, Vikonis se refirió a la adaptación con Gabriel Caballero. Y se animó a hablar sobre el partido de México de esta tarde cuando la selección nacional reciba a El Salvador en el estadio Azteca.

“Lo que me planteó y notó un montón de cosas positivas en nuestro juego, muchas veces el detalle y corregir esos errores en la parte defensiva y optimizar todo lo bueno, todo convertirlo a favor y funcione de una mejor forma y más armónicamente. El camino de México ha sido muy complejo, no es una novedad que al fútbol cada vez es más parejo, los que en un momento parecían débiles empiezan a crecer y a pedir a las potencias de cada zona mejorar rendimientos, hoy tiene la posibilidad de redondear una clasificación definitiva para estar en la copa del mundo”, afirmó el guardameta uruguayo.

Finalmente, comentó sobre el funcionamiento del equipo tras los cambios en el banquillo.

“Tengo 20 años como profesional y siempre creo que hay que buscar más. Hay que buscar un entorno fuerte mentalmente, poco a poco me siento más optimista y el objetivo con Mazatlán es tener los resultados y llevar al equipo por primera vez una liguilla”, sentenció Nicolás Vikonis.