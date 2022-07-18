Niño japonés se lleva autógrafo de Lionel Messi tras burlar seguridad

Este lunes 18 de julio, el PSG comenzó con sus actividades programadas para la gira que realizará en Japón. El conjunto parisino llegó al país asiático, donde sostendrá una serie de entrenamientos, clínicas de futbol y algunos partidos amistosos contra equipos nipones, pero apenas en unas horas un niño y Lionel Messi protagonizaron un emotivo momento que le dio la vuelta al mundo.

Durante el entrenamiento a puerta abierta, un pequeño nipón que portaba la camiseta de Argentina burló la seguridad hasta llamar la atención del futbolista, quien le firmó un autógrafo en dicho jersey.

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El diario argentino Olé compartió el momento en sus redes sociales. En el video se puede observar al pequeño corriendo hasta que un personal de seguridad logra atraparlo, pero Messi decidió acercarse y estampar su firma en la playera.

En una práctica abierta del PSG, un niño japonés con la camiseta de la Selección Argentina se coló para saludar a Messi 🔟😍



¡Y se llevó un autógafo de regalo! ✍️⭐️ pic.twitter.com/dpBCopuTVR — Diario Olé (@DiarioOle) July 18, 2022

En cuanto terminó de sellar el autógrafo, el exjugador del Barcelona tocó la cabeza del pequeño y siguió caminando al lado del staff del conjunto parisino, mientras que el niño fue sacado de la cancha.

Partidos amistosos del PSG en Japón

El conjunto de la Ligue 1 sostendrá tres partidos en Japón antes de comenzar la temporada 2022/2023. Primer enfrentará al Kawasaki Frontale el 20 de julio; el 23 chocará ante el Urawa Reds y el 25 del mismo mes se medirá al Gamba Osaka.

La nueva temporada del PSG comenzará el 31 de julio con la Supercopa de Francia, en donde enfrentarán al Nantes para buscar su primer título de la campaña.

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Gracias a esta gira, el equipo de París recibirá 10 millones de euros. Esta es la segunda ocasión que visita Japón, ya que en 1994 también sostuvo un par de encuentros de pretemporada y se ha convertido en uno de sus principales mercados en los últimos años.