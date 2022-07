Menotti menciona a su mejor jugador de la historia y no es argentino

México. La polémica se ha desatado en territorio argentino luego que el exjugador y exdirector técnico César Luis Menotti mencionara a quien considera como el mejor futbolista de todo los tiempos y no es Diego Armando Maradona, ni Lionel Messi.

Resumen: Santos 1-1 Chivas | Jornada 3 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

“Pelé es el mejor de todos, era sobrenatural, era imposible. Cualquier partido para Pelé era la final del mundo. Jugabas un entrenamiento y era la final del mundo”, declaró el ‘Flaco’ Menotti en una reciente entrevista para la radio de Argentina.

Te puede interesar: Paulo Dybala acepta oferta de Mourinho y Roma

“Para mí era un placer estar en una cancha y verlo. Hacía cosas que uno no entendía. Le gustaba ponerse de arquero y no usar las manos, las sacaba de chilena, de palomita. Personalmente no lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos, lejos absolutamente”, adjuntó César Luis Menotti, que fuera técnico de la Selección Mexicana en 1991 donde estuvo en el puesto por un año y medio.

Hay que mencionar que Menotti fue no solo contemporáneo del astro brasileño Pelé sino además compañero. El técnico de la Selección de Argentina campeona de la Copa del Mundo de 1978, tuvo un breve paso por el Santos, en 1968, en el ocaso de la carrera del sudamericano.

Menotti dirigió a Diego Armando Maradona en la selección y a Lionel Messi (astro del PSG) lo conoce de cerca ya que actualmente se desempeña como Director General de Selecciones de la AFA.

Las otra polémica de Menotti que no le gustó a los argentinos

Hace un par de años, Menotti también realizó un comentario sobre Messi que causó escándalo en la prensa de su país. Cometario que hablaba sobre el burofax que le envió ‘La Pulga’ al Barcelona.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo podría regresar a jugar a Madrid

“Sobre todo me generó sorpresa, porque Messi es un chico de carácter muy livianito, no es un hombre de reacciones violentas. Por lo tanto, no conozco las causas pero me llamó poderosamente la atención. Estaba al tanto de que había unos intercambios de relaciones difíciles, pero la verdad me sorprende que esto no se haya resuelto de otra manera”.