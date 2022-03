Nintendo Switch incorpora más juegos de SEGA al Paquete de Expansión

El servicio de Nintendo Switch Online + Expansión Pack continúa ampliando su catálogo de juegos. Con la posibilidad de acceder a títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis, la consola híbrida sigue actualizando su sistema para permitir que entregas de 16-bits lleguen a la última generación de Nintendo.

Luego de una actualización, todos los usuarios que estén pagando el servicio del Paquete de Expansión podrán jugar Light Crusader, Super Fantasy Zone y Alien Soldier.

Light Crusader es un título de 1995. Es un RPG que mezcla rol, acción y aventura en un juego de plataformas.

Super Fantasy Zone fue lanzado en 1992. El videojuego fue desarrollado por Sunsoft y es un título de disparos. Por su parte, Alien Soldier se estrenó en 1995 y el juego te coloca en el papel de un soldado alienígena en una entrega de acción.

3 SEGA Genesis games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!



- Light Crusader

- Super Fantasy Zone

- Alien Soldier



Which are you playing first? pic.twitter.com/jBJWCnsvuX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2022

Juegos de SEGA disponibles en Nintendo Switch

Además de los tres títulos que se acaban de agregar, con la suscripción al servicio Online + Paquete de Expansión, se pueden disfrutar de clásicos de SEGA y Nintendo 64.

Entre los títulos de SEGA están disponibles Golden Axe, Strider, Musha, Shining Force, Sonic The Hedgehog 2, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Streets of Rage 2, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Ecco The Dolphin, Gunstar Heros, Phantasy Star IV, Castlevania Bloodline, Contra Hard Corps, Ristar, Thunder Force II, ToeJam & Earl, Sword of Vermilion, Dynamite Headdy, Altered Beast.

Por otra parte, el servicio también incluye Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lyle Wars, Yoshi’s Story, Sin & Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Operation Winback, Paper Mario, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask y F-Zero X.

