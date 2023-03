No considero que seamos favoritos: Benjamín Mora sobre Olimpia-Atlas

Los Rojinegros del Atlas vivirán su primera experiencia en la Liga de Campeones de la Concacaf luego de coronarse en el Apertura 2021 y en el Clausura 2022 y romper una sequía de 70 años sin título de liga en el fútbol mexicano.

Sobre si se sienten favoritos en esta llave frente al conjunto hondureño, el director técnico de los Zorros aseguró que no es así, al enfrentar a uno de los mejores equipos en centroamérica.

“No me gusta hablar de favoritismos porque mentiría, vamos contra el equipo más poderoso del país, uno de los más poderosos en centroamérica, entonces ¿por qué no son ellos los favoritos? estamos en condiciones de pelear, realmente no considero que seamos favoritos en esta llave, ni ellos”, mencionó Benjamín Mora en conferencia de prensa.

Mora ponderó al capitán del Atlas, Aldo Rocha

Benjamín Mora llegó a los Rojinegros luego del Bicampeonato conseguido por Diego Cocca hace unos torneos; sin embargo tras las críticas y falta de resultados positivos, aseguró que trabaja para sacar la mejor versión de sus futbolistas liderados por el capitán, Aldo Rocha.

“Yo no soy prioridad aquí, soy un conductor que está destinado a sacar el potencial de los jugadores que llevaron al Bicampeonato, liderados por nuestro capitán Aldo Rocha, en el método de entrenamiento que nos lleva a practicar un modelo de juegos al que estaban acostumbrados, lo que nos puede presentar las oportunidades que tenemos para vulnerarlos y es lo que vamos a intentar”.

Sobre el duelo de ida de los Octavos de Final, el estratega mencionó que buscarán el pase a los Cuartos de Final.

“No pienso en quedar eliminados, pienso en todo lo contrario, después de la calificación si se puede dar no me corresponde a mí sacaremos conclusiones, un grupo alentado fortalecido, que salgan a la cancha e iremos a lo que sigue”, finalizó.

Los Rojinegros del Atlas se miden al Olimpia este miércoles en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula en su primera participación histórica en este torneo.