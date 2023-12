El mensaje del DT del Puebla al futbol mexicano, tras quedar eliminado

David no pudo contra Goliat y el Puebla se despidió del torneo Apertura 2023 tras caer 3-0 en el Volcán Universitario en la vuelta de los cuartos de final y 5-2 global frente a los Tigres de la UANL.

Tras la eliminación frente al vigente campeón del fútbol mexicano, Ricardo Carbajal, entrenador del Puebla dejó claro que la diferencia de nóminas nóminas no importa dentro de la cancha.

La nómina no hace diferencia en la cancha

“Me parece que no, no te determina el traer jugadores de costo elevado para garantizarte un título, lo vimos ayer, san luis está en semifinales, es muy importante y te genere un plus, pero no necesariamente debes tener la nomina más cara para salir campeón, el objetivo del club es diferente, somos un equipo modesto, importante pero el objetivo siempre va a ser diferente”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otro lado el estratega camotero no quiso entrar en polémica sobre el penalti marcado a favor de Tigres en los primeros minutos de cotejo, jugada que marcó el rumbo del partido.

MEXSPORT

“Totalmente de acuerdo, no he tenido la posibilidad de ver la falta del penal, independiente estaba marcado, te cambia la estrategia qué teníamos en mente, los otros son golazos, no había manera de hacer mucho, a veces fue pareja la cosa, pero la calidad individual la ves y termina con lo qué sucedió en el partido”.

Y por último el técnico mexicano habló sobre su futuro y analizar lo mejor para el Puebla ena siguiente campaña.

“Analizar, tendremos tiempo para poder tomar decisiones, lo que quiere la directiva, cómo cuerpo técnico y te soy sincero no tenía en mi mente esa parte pensábamos en estar en Semis y habrá tiempo de analizar”, finalizó Ricardo Carbajal.

