Las palabras de Paunovic tras nueva derrota de Chivas

Chivas sumó su cuarta derrota en los últimos 5 partidos tras caer en casa ante Mazatlán por marcador de 1-3. Es el peor momento desde que Veljko Paunovic tomó el mando de los rojiblancos en noviembre del año pasado.

Guadalajara solo tiene un triunfo en los últimos 9 duelos, incluyendo su participación en Leagues Cup. En conferencia de prensa tras el compromiso, el entrenador serbio aceptó que perder de nuevo el golpe es difícil de asumir.

Paunovic confía en los jugadores de Chivas

"Tenemos que ahora aceptar las críticas, asumir que no estamos en un buen momento, pero yo no dejo de confiar en este grupo, a mí este grupo me ha demostrado la capacidad que tiene y seguiré trabajando junto con mi gente diariamente para recuperarnos de este momento, recuperar los buenos momentos y volver a alinearnos con la afición” comentó Paunovic.

El entrenador de Chivas mencionó que los comentarios y críticas que llegan al plantel desde el exterior, han llegado a afectar la mentalidad del equipo ante la crisis deportiva que atraviesa.

“No podemos dejar que desde afuera nos digan lo que tenemos que pensar, si nosotros hacemos eso, lamentablemente no vamos a madurar nunca y no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que a mí me molesta, porque por mucho que se diga y hable, uno tiene que mantenerse fuerte, estoico y tener la compostura delante de las críticas y de las insinuaciones que para mí siempre han sido erróneas” dijo Paunovic al término del partido.

Guadalajara tendrá pocos días para recuperarse del duro golpe anímico. Además de sumar solamente un punto de los últimos 15, el Rebaño Sagrado no ha metido gol en tres partidos y ha recibido 7 en contra. El domingo visitarán a Toluca como parte de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX.

