No dudó: el Dibu Martínez dijo cómo le irá a México en el Mundial 2026

A cuatro años de haber sorprendido con su predicción tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022, Emiliano Martínez volvió a animarse a anticipar el futuro. Esta vez, el portero campeón del mundo se sumó a una dinámica viral y eligió a los equipos que, según él, llegarán más lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La predicción del Dibu sobre México sorprende.

El Dibu Martínez fue protagonista de una historia conmovedora pero ahora participó en un desafío de predicción mundialista. Con la confianza de quien defenderá el título conseguido en Qatar, el guardameta armó su propio cuadro eliminatorio rumbo a la final del 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey.

Dibu Martínez eligió a México entre los mejores equipos del Mundial 2026

El portero del Aston Villa comenzó sus pronósticos desde los octavos de final y seleccionó a Inglaterra, Portugal, Argentina, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México como los clasificados a la siguiente ronda.

TE PUEDE INTERESAR:



En el caso del equipo azteca, Martínez aseguró que la Selección Mexicana superará a Corea del Sur en grupos. Ya en los cuartos de final, el argentino mantuvo su confianza en la Albiceleste (le ganará a Francia), pero no en México (pues sostuvo que Brasil pasará de ronda.

Javier Aguirre head coach during press conference Mexico National Team, prior International Friendly match against Uruguay National Team at TSM Corona Stadium, on November 14, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Tomas Regueiro/MEXSPORT

El detalle que hace casi imposible el camino que imaginó para México

Más allá de las predicciones, el ejercicio del Dibu tiene una particularidad importante. Los cruces que eligió difícilmente podrían darse de esa manera en el torneo real debido a la configuración de los grupos y el cuadro eliminatorio.

Por ejemplo, para que México pudiera enfrentarse a Brasil en los cuartos de final, el combinado mexicano tendría que terminar como líder del Grupo A, mientras que los brasileños deberían avanzar como terceros del Grupo C. Se trata de una combinación poco probable dentro del formato oficial de competencia.

Dibu Martínez, goleiro da Argentina, prevendo um Brasil x Argentina na Copa do Mundo. pic.twitter.com/ZcBfy8B259 — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) June 10, 2026

Dibu Martínez ve una final entre Argentina y Brasil

Al momento de definir las semifinales, Martínez aseguró que Argentina eliminaría a Inglaterra en tanda de penales. Del otro lado del cuadro, apostó por una victoria de Brasil sobre Alemania para instalarse en el partido por el título. Al momento de elegir al campeón tampoco dudó: la Albiceleste será bicampeón desde los once pasos. Mientras tanto, México se despediría mucho antes.

