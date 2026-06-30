“No eran de clase mundial": capitán de Alemania lanzó este polémico mensaje tras caer ante Paraguay

La Selección de Alemania quedó eliminada de forma sorpresiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras caer frente a Paraguay en los penales de los dieciseisavos de final. La eliminación generó un impacto inmediato en el plantel germano y fue el capitán Joshua Kimmich quien habló ante los medios en zona mixta una vez finalizado el encuentro.

|MEXSPORT

El referente del Bayern Múnich no ocultó su fastidio por el nivel futbolístico mostrado a lo largo de la competencia y remarcó: “No nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel. Salvo el primer partido, que fuimos contundentes, tuvimos grandes problemas con tres equipos que no eran de clase mundial”. Además, Kimmich aseguró que lo hecho por Alemania durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no fue para nada bueno y realizó una dura autocrítica hacia él y sus compañeros de equipo. "Al final del día somos nosotros los que jugamos y deberíamos tener la exigencia y la calidad para ganar a rivales como Paraguay, con todo el respeto”, expresó.

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La prematura eliminación del conjunto alemán de la justa mundialista generó un gran debate interno en el plantel y la federación alemana de futbol respecto al futuro del seleccionado. Sin embargo fue el propio Joshua Kimmich quien respaldó al actual entrenador una vez finalizado el encuentro: “Claro que hay ruido alrededor del entrenador, es normal. Pero nadie en el vestuario lo está señalando. Sabemos que somos nosotros los que no hemos rendido”. Además, el lateral afirmó que la eliminación es un resultado justo por lo hecho en la cancha. “No se puede depender de la suerte o la mala suerte contra un rival así. Nadie puede pensar en culpar al árbitro o algo así, el equipo no logró generar ilusión”, concretó.

La crisis futbolística de Alemania se profundizó con esta nueva eliminación que se suma a las ya conocidas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

