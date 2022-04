Selección Mexicana no tendría juego de despedida en el Estadio Azteca

Malas noticias para los aficionados mexicanos que se saboreaban un partido de despedida de la Selección Azteca previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa confesó que no ve viable la posibilidad de que el combinado nacional tenga su tradicional juego del adiós en el Coloso de Santa Úrsula previo a la Copa del Mundo.

¿La razón? El ser la primera justa mundialista que se jugará en diciembre y los calendarios de las diferentes ligas sobre todo las europeas complica el tener tiempo para que los seleccionados viajen a la Ciudad de México, tengan un partido de despedida sin modificar la planeación de preparación que tiene en mente el cuerpo técnico.

No habrá juego de despedida en el Estadio Azteca

“Es complicado todavía no lo tenemos, el partido de despedida tradicionalmente se llevaba en el Estadio Azteca, cuando en un ciclo mundialista normal en donde los mundiales se llevan a cabo en verano y sueltan a los jugadores con por lo menos tres semanas antes ahí había tiempo de regresar a los jugadores a México de tener con ellos un tiempo para entrenar, de llevar a cabo un partido de despedida y luego viajar al mundial”, comentó.

“Si no mal recuerdo en Rusia así fue y todavía hubo un espacio para tener un partido adicional en Europa. Aquí vamos a estar revisando la planeación a detalles en las próximas semanas con Gerardo Torrado, Nacho Hierro y el “Tata” para saber qué es exactamente lo que se puede hacer, no veo viable que tengamos un partido de despedida en México, ya que no va a haber tiempo de traer a los jugadores que participan en ligas europeas a México para poder tener un partido y luego todavía llegar a tiempo a Qatar, no lo veo”, aseguró Yon de Luisa en entrevista para Azteca Deportes.

La preparación que tendrá la Selección Mexicana

Por otro lado sobre la preparación que tendrá la Selección Azteca, Yon de Luisa confirmó los partidos frente a Uruguay, Ecuador y Paraguay a mitad de año.

“Un día importante para la Federación Mexicana de Fútbol la Selección Mexicana varonil, en dónde estamos anunciando nuestro camino de preparación rumbo a Qatar 2022 Mundial de la FIFA. Ya se había anunciado hace algunos días nuestro partido del 27 de abril ante Guatemala en Orlando y este partido va a ser el preludio de lo que hemos anunciado el día de hoy, el sábado 28 de mayo contra Nigeria aquí en Dallas Texas”, adelantó.

“El jueves 2 de junio contra Uruguay en Glen de Arizona, una sede dónde vamos con gran frecuencia, el domingo 5 de junio contra Ecuador en una segunda casa de la selección nacional, en Chicago Illinois , ahí ganamos la última copa oro en 2019, el miércoles 31 de agosto en contra de Paraguay en Atlanta Georgia eso es lo que se anunciado el día de hoy y estamos muy contentos con los rivales que se han conseguido, estamos convencidos de qué es una buena preparación y que todavía nos va a faltar anunciar lo que pasará en el mes de septiembre”, puntualizó el presidente de la FMF.

