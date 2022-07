No hay margen de error en la Selección Mexicana Femenil

El Campeonato W Concacaf será histórico para la Selección Femenil mexicana porque es la primera vez que las jugadoras llegan a una eliminatoria mundialista con un bagaje profesional; es decir 15 seleccionadas llegan con experiencia de la Liga Nacional otras de la WNSL y una de Europa como Kenti Robles.

Hace años las futbolistas llegaban tras practicar este deporte en sus escuelas, no se veían con tanta frecuencia para micro ciclos y no se acostumbraba tener tantos partidos de preparación como hoy en día el combinado de Mónica Vergara lo hace y no sólo eso también viajan y enfrentan en partidos amistosos a Canadá, Colombia, Perú, España entre otros.

Es decir la preparación de cara a una copa del mundo es profesional, no como en otros ciclos que era más amateur, inclusive a la ahora entrenadora de la selección sub 20 como Maribel Domínguez y Mónica Vergara de la mayor les tocó vivir unas eliminatorias mundialistas completamente diferentes a las de hoy en día.

Las actuales seleccionadas de México saben que con el apoyo que han tenido en los últimos años las exigencias van a ser mayores.

“La preparación ha sido diferente a lo que ha sido en el pasado, llevamos años con un proceso de jugadoras en selección, de mucha competencia cada semana en la Liga, con jugadoras que van encontrando una madurez en jugar cada semana en un club por eso yo creo que hemos crecido” – Itzel González, Club América.

“Nosotros como jugadoras y profesionales sabemos lo que nos estamos jugando. y sí ahora tenemos más oportunidad y menos margen de error por lo mismo que ya venimos de una Liga y tenemos mayor preparación, con eso vamos a ir aprendiendo muchísimo para llegar a una etapa Final como este torneo y sellar el pase.” – Alicia Cervantes, Chivas.

Estos son los próximos objetivos de la Selección Mexicana Femenil

La Selección Azteca Femenil arranca su participación en el Campeonato W de la Concacaf el próximo 4 de julio donde buscará obtener los boletos a el Mundial de Nueva Zelanda- Australia 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, lo que significa la primer prueba de fuego en la gestión de Mónica Vergara.

Cabe destacar que México no ha participado en una justa mundialista desde la edición del 2015 y a unos Olímpicos desde Atenas 2004. Racha que se intentará cortar este mes de julio.