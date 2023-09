Robert Dante Siboldi admite culpas tras derrota de Tigres vs Atlas

Los Tigres de Nuevo León perdieron 2-0 en contra del Atlas de manera sorpresiva en su visita al Estadio Jalisco en el regreso del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX tras la pausa por la fecha FIFA de septiembre.

Los dos goles del rojinegro cayeron en la primera parte del encuentro, el primero fue al minuto 31 obra del sudamericano Juan Zapata, tan solo 12 minutos después aparecería la famosa ley del ex cuando Jordy Caicedo marcó el segundo gol, el cual fue definitorio para sellar la victoria de los Zorros.

“No hicimos un buen partido, empezando por mi, el autoanálisis, la autocrítica la tenemos que hacer, analizar bien, planificar la semana, para enfrentar al siguiente rival”, comentó Robert Dante Siboldi tras la derrota de los Tigres ante el Atlas.

El siguiente partido de los Tigres de Nuevo León

El siguiente compromiso de los Tigres de Nuevo León será en contra de los Rayados de Monterrey en el Clásico Regio de la fase regular del Apertura 2023, por lo que la derrota en contra de los rojinegros afecta dentro de la institución felina.

“Lógico, toda derrota duele, independientemente del partido que siga, si es un Clásico o un partido equis, toda derrota duele. Lo importante es levantarse, analizar bien las cosas que hicimos, que dejamos de hacer, seguir avanzando, prepararnos a lo que sigue, el partido con Rayados, importante para el equipo, nuestra gente, la institución”, confesó Siboldi sobre cómo les afecta haber perdido en la liga contra los Zorros.

¿Se parecen los ataques de Monterrey y del Atlas?

Se le cuestionó a Robert Dante Siboldi en torno a las comparaciones que tiene el ataque de los rojinegros del Atlas y el de los Rayados de Monterrey, ya que la defensa de los Tigres sufrió ante la primera.

“Rayados no juega igual que Atlas, lo que pasó hoy lo trabajamos la semana pasada, pero por más que tú trabajes, sabíamos que juegan directo, con el pase largo a Caicedo, que trata de generar la segunda jugada, no es fácil marcarlo, tuvo la virtud de controlar la pelota, tener control y definir bien ante Nahuel, fue una gran virtud de Jordy, el error siempre es parte del juego, sí lo sabíamos, lo trabajamos, pero ahora nos enfrentaremos a un rival que no tiene un ‘9', no juegan de esa forma directo con el ‘9', tendremos que trabajar en función de prever lo que pueda plantear Rayados”, analizó Siboldi las diferencias entre el sistema de ataque del Atlas y el Monterrey.

