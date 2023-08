La respuesta del “Canelo” a Jake Paul sobre un posible combate

Luego de conseguir su séptimo triunfo como profesional, Jake Paul aseguró que está listo para enfrentar a la elite del boxeo, entre ellos Saúl Canelo” Álvarez y dar el siguiente paso en su carrera como boxeador, a lo que el campeón indiscutido de peso Supermediano respondió con algo que nadie se esperaba.

El pasado 5 de agosto el menor de los hermanos “Paul” venció a Nate Diaz por decisión unánime, el influencer llegó a un récord de 7-1 en el boxeo y en conferencia de prensa aseguró que está preparado para enfrentar al campeón del CMB, AMB, OMB Y FIB de las 168 libras.

¿Que respondió el Canelo?

En el podcast de boxeo “The Breakfast Club” al que “Canelo” fue invitado lo cuestionaron sobre las palabras de Paul y un posible combate entre ambos, a lo que el mexicano respondió “Sí, tal vez ¿Por qué no?”, aunque luego mencionó que por el momento no “¿Lo quieren? Uno nunca sabe, tal vez después” cuando le preguntaron qué si después del retiro afirmó.

Además los conductores del programa le preguntaron cuánto tiempo duraría el combate con Jake; “No tanto” respondió el Canelo, después le preguntaron si lo tumbaría en el primer round; “Sí, no lo sé, no tanto tiempo” aseguró el campeón mexicano, luego le preguntaron si jugaría con él un poco en el ring “Sí ¿Por qué no? Creo que la gente lo podría disfrutar”, agregó el jalisciense.

¿Contra quién ha peleado Jake Paul?

El famoso “Youtuber” Jake Paul debutó contra el también influencer Ali Eson Gib de Arabia Saudita en el 2020, desde entonces su carrera como profesional ha ido en ascenso, su segundo combate fue contra el ex jugador de la NBA, Nate Robinson, después enfrentó a Ben Askren, peleador de artes marciales mixtas.

Después enfrentó dos veces al ex campeón de peso welter de la UFC Tyron Woodley, para después vencer a la leyenda brasileña Anderson Silva, en su séptima pelea enfrentó a Tommy Fury, quien además de ser el primer boxeador profesional que enfrenta también fue su primer derrota, el hermano del campeón mundial del CMB en peso completo, Tyson Fury, venció a Paul por decisión mayoritaria, aunque Fury cayó en el octavo asalto.

Aunque la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jake Paul parece estar lejos de suceder, el mexicano no desecha la posibilidad de pelear con “El Niño problema”, una pelea que podría generar gran expectativa y una bolsa multimillonaria para ambos.