Aunque no jugó, Obed Vargas recibió una gran noticia en Atlético Madrid

Nadie esperaba la victoria 4-0 del Atlético Madrid sobre el Barcelona en el partido válido por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Allí el mexicano Obed Vargas no tuvo minutos en el encuentro pero, de todos modos, recibió una muy buena noticia que podría dar lugar a algo único en su carrera. Sin dudas, es un progreso para él.

Por un lado, Obed Vargas ya fue inscrito para la Champions League, siendo el primero de sus logros en el “Colchonero”. Sin embargo, algo todavía más positivo para el mexicano es que podría jugar su primera final en el futbol de Europa. Tras ganar algunos títulos en el Seattle Sounders de la MLS, ahora está a tan solo un paso de llegar al duelo definitivo de la Copa del Rey.

Obed Vargas no sumó minutos en Atlético Madrid - Barcelona pero se ilusiona

Se esperaba que, tras los primeros 45 minutos donde el Atlético Madrid destruyó al Barça, el mexicano pudiera sumar minutos en un partido de alto calibre. Sin embargo, el entrenador Diego “el Cholo” Simeone decidió no arriesgar de más y realizó cambios estratégicos, poniendo a jugadores que él conoce mucho más y que llevan más tiempo en la institución.

Cabe destacar que Vargas el mediocentro de 20 años llegó hace apenas algunos días al futbol de España. El Seattle Sounders de la MLS lo vendió en 3 millones de euros y el jugador mexicano firmó contrato hasta junio de 2030, ya que los de la capital española lo piensan como un proyecto a largo plazo. Por el momento, viene resultando bien.

Aunque Obed fue al banco de suplentes, Simeone decidió inclinarse por otros jugadores a lo largo del partido. De esta manera, el mexicano no vio minutos en este partido tan importante. No obstante, el 3 de marzo se jugará la revancha en el Camp Nou y quizás pueda ingresar. De todos modos, está a un paso de jugar una final en apenas algunos días.

Al margen de eso, Obed Vargas ya tuvo su debut en el Atlético Madrid, precisamente en los últimos dos partidos frente al Real Betis, uno por la Copa del Rey (5-0 a favor de su equipo) y por La Liga de España (1-0 a favor de los béticos).

