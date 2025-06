El contundente mensaje que Canelo Álvarez le mandó a Terence Crawford

¡Se acerca el momento! Saúl “Canelo” Álvarez ya se está preparando para su próxima pelea, la cual será ante el estadounidense invicto Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas y previo a este encuentro, ambos gladiadiores se encontraron en una conferencia de prensa en la cual el nacido en Guadalajara aseguró que el resultado es una inminente victoria para él.

A pesar de que ambos peleadores se enviaron algunos mensajitos, ambos se hablaron con bastante respeto e incluso elogiaron ambas carreras, en donde “Canelo” ha enfrentado a grandes peleadores y por su parte Terence nunca ha perdido un combate sobre el ring.

“No me mal entiendan, el es un gran peleador, pero no es “Canelo”, yo tengo la experiencia y él solo se enfoca en mi poder pero yo tengo mucho más que eso, esta será una de las mejores peleas de mi carrera, estoy muy emocionado por esta pelea, motivado, de esto de lo que se trata, solo quiero hacer historia”, aseguró Saúl “Canelo”.

El contundente mensaje de Canelo a Terence Crawford

Finalmente, “Canelo” y Terence se enfrascaron en un intercambio de palabras, en donde a pesar de que ambos defendieron sus posturas, siempre se hablaron con mucho respeto, demostrando el profesionalismo que han tenido a lo largo de sus carreras.

"Él no me ganará, no se preocupen por eso, esta pelea estará seguramente en los libros de historia. Él será difícil pero no perderé, no eres diferentes a los demás, ya veremos”, dijo “Canelo”, en un pequeño intercambio de palabras con Terence Crawford.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, también minimizó las dificultades que pueda representar el estadounidense, pues cree que solo tiene que enfocarse en hacer un gran trabajo y seguir su plan de pelea.

“Yo no espero que él corra, la gente dice que es un gran peleador y por lo tanto espero una gran pelea. Yo nunca me enfoco si soy favorito o no, solo en lo que hago y entreno, conozco mis habilidades y estoy confiado en eso. Yo solo haré mi trabajo y me tomaré todo en serio, no me concentraré en si es más pequeño o grande, solo en vencerlo. Soy un ganador, siempre pienso en ganador, vine a ganar, siempre vengo a ganar, mi mentalidad es diferente y solo pienso en seguir haciendo historia. Es uno de los mejores peleadores que enfrentaré en mi carrera”, agregó “Canelo”.

“Siempre vengo a pelear, a prepararme de la mejor manera, espero que todos los aficionados puedan apoyarme y disfruten mi victoria”, Canelo.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, fecha de la pelea

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, actual casa de los Raiders de Oakland.