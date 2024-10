“No necesitamos a este tipo de gente” Simeone explota contra su afición

Después del empate en el derbi madrileño de la jornada 8 de la Liga Española, el “Cholo” Simeone explota contra los aficionados colchoneros que lanzaron objetos al campo contra el portero del Real Madrid, situación que se repitió en más de una ocasión y provocó que se detuviera el encuentro por 10 minutos.

“Hay que tratar de individualizarlos a los que hayan sido y que no vengan más, porque nosotros no necesitamos a este tipo de gente. Nosotros necesitamos a la gente que alienta, la gente que está, la gente que sostiene al equipo, porque son muy importantes para nosotros”, señaló el entrenador argentino.

¿Culpa del portero del Real Madrid?

El técnico del Atleti también señaló a Thibaut Courtois, luego de que el arquero “Merengue” celebrara el gol de Éder Militao de forma bastante efusiva en contra de la grada rival que respondió con gritos de amenazas y objetos lanzados a la humanidad del belga.

“Pero tampoco ayudamos posiblemente nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Uno puede festejar un gol, pero no festejarlo mirando a la tribuna, cargándola y haciéndole gestos, porque la gente luego se enoja. No se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial, porque si no estamos siempre en víctima”, añadió el Cholo.

Te podría interesar: Todos los resultado de HOY de los partidos de Champions League

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 10

Se repite la historia en el derbi madrileño

Una edición más del derbi de Madrid que termina con problemas extra cancha, ya sea por bronca entre jugadores o en las gradas, los últimos encuentros se han convertido en una pesadilla para los árbitros con la tensión de un juego de ese calibre.

“Tenemos que ayudar todos. Evidentemente, la gente que ha tirado esos mecheros, como también ha pasado en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro y recibió un mechero en su cabeza, no está bien. La gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que ver el lugar del protagonista que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones”, agregó el argentino.

Te podría interesar: Bayer Leverkusen derrota por la mínima al Milan y se mantiene invicto en la Champions League