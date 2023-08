Prohíben jugar en México al Gullit Peña en la Liga Premier

El futbolista mexicano Gullit Peña no podrá tener minutos en nuestro país. Hace unos meses se hizo oficial el arribo del exjugador de León al balompié de los Emiratos Árabes, con el Al-Dhaid, escuadra que milita en la Segunda División de dicho país.

De acuerdo con reportes desde aquella parte del mundo, el exseleccionado nacional ha tenido un buen inicio con su nuevo club, y poco a poco se ha ido adaptando a su nuevo club, donde espera poder el nivel que alguna presumió, sobre todo cuando militó para los Esmeraldas.

Prohíben al Gullit Peña jugar en México

Durante las vacaciones en Arabia, Peña regresó a nuestro país y estuvo considerado para un par de partidos de exhibición con el Deportivo Combate, escuadra de México que milita en la Liga Premier, así lo confirmó su representante.

“El Al-Dhaid no lo autorizó. No, no va a poder hacer eso porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro con el club y eso fue una noticia falsa. Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta a Asia, esta parte del mundo, entonces no va ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos”, aseguró Morris Pagniello, representante del jugador para una cadena internacional.

Que el Gullit estuviera ‘fichado’ por el Deportivo Combate de Sonora, es por la gran amistad que tiene con el directivo del club, Carlos Cortés, quien también confirmó que no le dieron permiso, y pues no podrá estar.

Ahora, el futuro de Peña no está confirmado, pues los siguientes días serán claves para ver si se queda con el Al-Dhaid, o si busca emigrar a otra escuadra, incluso se hablaba de ir a España, con algún equipo de una división inferior como lo es su actual equipo.