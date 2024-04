No pretendemos que nadie nos regale nada: Martín Anselmi

La Máquina de Cruz Azul y los Rojinegros del Atlas empataron en la penúltima jornada de la fase regular del fútbol mexicano, con trago amargo para ambas escuadras, por parte de los celestes no consiguieron la victoria en su último duelo en casa previo a la fase final del Clausura 2024, mientras que los Zorros dejaron ir una ventaja de dos goles en el primer tiempo en esta visita aa capital del país.

Tras el empate el director técnico del conjunto cementerio Martín Anselmi habló sobre algunas decisiones polémicas del árbitro Luis Enrique Santander durante el partido, además de la última acción del encuentro en el que se pedía una falta dentro del área sobre su jugador Rodrigo Huescas.

“Somos un equipo que propone, que crea situaciones, que va en búsqueda del arco rival constantemente y eso genera un montón de situaciones dentro del área. No pretendo que nadie nos regale nada. No me gusta recibir un regalo, lo que es y lo que no es, no es. Me gusta ganar de manera justa. Hay una acción dentro del área, en la que creo, si todos están hablando de un posible penal, me parece que lo más lógico es ir a revisar la acción. Si no es, que me la den. Yo busco que sean justos, no busco nada inventado ni nada regalado, era una acción para revisar y que el árbitro despeje la duda si para él era penal o no era penal”, mencionó Martín Anselmi.

Anselmi ya piensa en el partido contra Toluca

Por otro lado, el estratega de la Máquina aseguró que en la mente ya tienen salir por los tres puntos en la última jornada, encuentro donde visitarán al Toluca y partido en el que de no salir con puntos podrían quedarse en play in.

“Lo he dicho lo de hoy nadie te regala nada, son partidos complicados, cada vez es más difícil ganar, el hecho de no ganar hoy el impacto con nosotros no es positivo, hicimos un mal primer tiempo, y un segundo mejor que el mal primer tiempo, hicimos todo para ganar, no tuvimos el resultado, a partir de ahora no podemos quedarnos o ir y poder terminar más hay que ir a jugar y ganar”, puntualizó Anselmi.

Con este resultado la Máquina llega a 30 unidades y está en el tercer sitio, mientras que Atlas se queda con 14 puntos en el lugar 16 de la clasificación general de este certamen.