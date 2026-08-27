“No puede hacer todo el campeón”: Los detalles de la nueva canción de Toluca

Toluca se impuso contra Austin FC y avanzó a semifinales de la Leagues Cup después de ganar 2-0 en los cuartos de final. El equipo dirigido por Antonio Mohamed consiguió su boleto con goles de Helinho, de penal, y Jorge Díaz Price.

Mientras Antonio Mohamed elogió al fichaje del verano, sus futbolistas dieron un partidazo y luego festejaron al ritmo de "La Morocha". La canción de Luck Ra y BM se convirtió en la banda sonora del vestuario del conjunto escarlata.

La canción que los jugadores cantaron en el vestuario de Toluca

Los futbolistas de Toluca celebraron el triunfo contra Austin FC con "La Morocha", una de las canciones más reconocidas del cantante argentino Luck Ra. El tema fue lanzado en julio de 2023 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos del cuarteto argentino.

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La canción describe una noche de diversión, baile y una salida entre amigos. Su popularidad también llegó al futbol internacional, ya que Lionel Messi la incluyó entre sus listas de reproducción y distintos deportistas y clubes la utilizaron durante celebraciones. Ahora, el plantel de Toluca también la hizo parte de su festejo.

El vestidor de Toluca es una fiesta.



- La nueva canción del Deportivo Toluca. #DiablosTwitteros pic.twitter.com/OiQvBVZad5 — Cristóbal Coyote (@ICriscoyme) August 27, 2026

La letra dice: “Que alguien saque a bailar a la morocha / Que se muere de ganas / No puede hacer todo el campeón / Quiero que juegue la banda”.

El origen de la canción de Toluca

"La Morocha" alcanzó cientos de millones de reproducciones entre Spotify y YouTube y llegó al primer puesto de diferentes rankings musicales de la región. Además, consiguió presencia en listas de popularidad en España y, por lo visto, en México.

Toluca es favorito a ganar la Leagues Cup|Crédito: @TolucaFC / X

El éxito de Luck Ra también explica por qué la canción trascendió las fronteras de Argentina. El cuarteto se convirtió en uno de los géneros más escuchados de la región y "La Morocha" encontró un espacio particular entre los festejos deportivos. Toluca ahora la eligió para acompañar su clasificación en la Leagues Cup.

¿Qué se le viene a Toluca en la Leagues Cup?

Toluca enfrentará a León en las semifinales de la Leagues Cup. La Fiera goleó 3-0 al Real Salt Lake. La sede y la fecha del partido todavía están por definirse. Además, Rayados de Monterrey y América disputarán la otra semifinal.

El equipo del Turco Mohamed buscará alcanzar la final de un torneo que hasta ahora ha tenido dominio de la MLS. Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders fueron los últimos campeones.

