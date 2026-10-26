Todavía no termina el torneo y Pumas ya piensa en un central que esté a la altura

En las últimas jornadas del Apertura 2026 una idea se ha impregnado entre la afición auriazul y en otras opiniones de los que observan el futbol mexicano. Y es que muchas de las críticas se han enfocado en los dos defensas centrales de la institución. Por ello, la directiva de Pumas ya puso su mira en Miguel Tapias, que es del interés del equipo capitalino desde hace unos meses. Esto se sabe al momento.

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¿Pumas quiere a Miguel Tapias para reforzar su defensa?

Esta información ha circulado en los meses recientes y se mencionaba constantemente en el último mercado de fichajes. Ante la necesidad de reforzar su zaga, los Pumas se habrían acercado a preguntar por el nacido en Hermosillo. Sin embargo, parece que la principal razón de que los felinos no empujaron por lograr su ficha fue el alto salario que recibe en el Guadalajara.

El central surgido de Pachuca llegó al Rebaño Sagrado proveniente de la MLS, donde se calculaba que ganaba cerca de 600 mil dólares al año con el Minnesota. Pero algunos reportes indican que con el Guadalajara gana 2 millones de dólares anuales, situación por la que ha estado contento a pesar de no tener minutos con Gabriel Milito.

En ese sentido, se sabe que la directiva rojiblanca se ha querido “quitar el problema” del central, pero justamente los intereses mostrados por un par o tres de los clubes de la liga no fructifican ante lo que pide el defensa como pago. Sin embargo, Pumas podría hacer una negociación seria ante la necesidad que se adjudica en su plantel de cara al 2027.

¿Los Pumas ya están eliminados del Apertura 2026?

El equipo auriazul no está matemáticamente eliminado pero la situación se torna sumamente complicada. El juego ante los Tigres era clave y el equipo recibió el gol del empate sobre los minutos finales del encuentro. Ante eso, se entiende que los Pumas están virtualmente fuera de la liguilla, pues ya no dependen de sí mismos. Deben esperar catástrofes en los campamentos de San Luis, Santos, Querétaro... y hasta de Xolos y Monterrey.