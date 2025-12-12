No vas a creer quién quiere ser el auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana cuando se convierta en DT

Mientras se prepara para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como auxiliar de Javier Aguirre, Rafael Márquez ya proyecta su futura carrera como entrenador. Por eso, el exdefensor de Barcelona ya tendría decidido quién será su mano derecha en la Selección Nacional: Andrés Guardado.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, afirmó en rueda de prensa que Márquez se convertirá en el entrenador principal del seleccionado tricolor post Mundial . Ante esa noticia, las especulaciones en torno al cuerpo técnico del Káiser de Michoacán no se hicieron esperar.

Mientras que muchos aficionados comentaban este tema en las redes sociales, una sorpresiva noticia surgió en las últimas horas. El sitio Mediotiempo aseguró que Rafa tendría de auxiliar ni más ni menos que a Andrés Guardado, futbolista con el que coincidió en cuatro Copas del Mundo (2006, 2010, 2014 y 2018).

Diversos informes señalan que el Principito ya habría tenido algunas conversaciones con Márquez al respecto, y que estaría más que interesado en formar parte del proyecto rumbo al Mundial 2030. Por el momento, Guardado ejerce como entrenador en la cantera del Betis español.

¿Sale Aguirre y entra Márquez tras el Mundial?

Independientemente de cómo le vaya a la Selección Mexicana en el Mundial FIFA 2026, el Vasco Aguirre dirá adiós al acabar la competición y Rafa será su sucesor inmediato. "El contrato está firmado, se integrará como entrenador luego de la Copa del Mundo", anunció Sisniega.

"Yo ya tuve algunas reuniones con él y con Duilio Davino para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es un plan que está en marcha", aseguró el presidente ejecutivo de la FMF y agregó: "Él observó a varios jugadores. Tuvo mucha actividad para evaluar quienes pueden integrar sus primeras convocatorias".