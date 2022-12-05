Lo que no viste del día dieciséis del Mundial de Qatar 2022

Tercer día de actividad de Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y solo falta un partido de Cuartos de Final por definirse ya que hoy conseguimos a dos clasificados más. Los partidos del día fueron: Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur.

Quedaron eliminados Japón y Corea del Sur, los dos equipos asiáticos. Mientras que Brasil y Croacia se enfrentarán en Cuartos de Final. Los demás encuentros son: Argentina vs Países Bajos e Inglaterra vs Francia.

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El primer partido se definió en penaltis, el gol del empate de Croacia que alargó las actividades hasta la tanda de penales fue de Ivan Peresic, que iguala a Davor Suker como máximo goleador de Croacia en partidos de la Copa del Mundo, 6 goles cada uno.

Al llevar el partido a penales, Roberto Baggio se convirtió en el único jugador que ha lanzado penaltis en tres tandas diferentes en la Copa del Mundo.

En el segundo juego, Brasil goleó sin problemas a la Selección de Corea del Sur. El primer gol del partido fue de Vinicius, que además marcó también su primer gol de una justa mundialista. Lo sorpresivo fue el regreso de Neymar a tan buen nivel, pues tuvo un gran partido donde anotó su primer gol del Mundial de Qatar 2022 desde el punto penal al minuto 13.

Con su gol se convirtió en el tercer jugador brasileño que marca en tres o más ediciones diferentes de la Copa del Mundo (marcó en 2014, 2018 y 2022). Las otras dos figuras que están son Pelé y Ronaldo.

Con el resultado asegurado, el entrenador Tite alineó por primera vez en una justa mundialista en la historia de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo a tres porteros.

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