Si Pep consigue la Champions seré su mayordomo: Noel Gallagher

La pasión de los hermanos Gallagher tomó otra dimensión este fin de semana, siempre y cuando ganen la Champions League el próximo sábado 10 de junio contra el Inter en Estambul, Turquía. Para nadie es un secreto que Noel Gallagher y su hermano Liam, ex líderes de la extinta banda de Manchester Oasis, son grandes aficionados de los Citizens desde que saltaron a la fama a mediados de los 90s con éxitos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Live Forever”, “Supersonic” y “Champagne Supernova”, entre otros.

Incluso hay la esperanza entre la fanaticada de que la banda (que se disolvió tras un pleito entre los hermanos Gallagher durante un festival en París en 2009) haga las paces para una posible reunión del 30 aniversario de su primer álbum “Definitely Maybe”. Pero, el tema que ha hecho eco previo a la final del siguiente fin de semana es la propuesta de Noel durante el lanzamiento de su último disco solista (con su banda The High Flying Bird) titulado “Council Skies”.

Durante una entrevista para la cadena BBC, el ex guitarrista y compositor le hizo una propuesta a Pep Guardiola en caso de ganar “La Orejona”: “Si consigue la Champions League seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré.”

Para su fortuna, el Man City derrotó 2-1 a United, su acérrimo rival, en la final de la FA Cup y alabó a Pep como un “genio” y lo seleccionó como el cantante en su banda imaginaria compuesta por jugadores de su amado equipo: “Erling Haaland sería el baterista por su poderío, el bajista sería Nathan Ake, “que está llamado a tener el funk”, mientras que los guitarristas serían “el mago” Kevin de Bruyne y Jack Grealish. Como complemento a ese supergrupo, pondría a Bernardo Silva como acordeonista.”

Su última afirmación fue igual de contundente que un gol en tiempo de compensación: “Si ganamos la Champions League, voy a salir al escenario en calzoncillos.”

Esperemos que esa salida en paños menores sea en una hipotética reunión de Oasis, tras hacer las paces con su hermano Liam durante los festejos del Manchester City en Turquía. Al final, se vale soñar como fieles aficionado a la música y del quinteto que marcó toda una época para el Britpop., así que a rezar por el triunfo Citizen.