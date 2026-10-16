¡SAN KEYLOR NAVAS APARECIÓ! 🧤🔥 Atajadón espectacular del portero de Pumas ante Atlante
😱🧤 ¡MILAGRO DE SAN KEYLOR! Cuando parecía que el balón terminaría en las redes, Keylor Navas apareció con una atajada espectacular para salvar a Pumas ante Atlante. ¡QUÉ REFLEJOS! 🔥⚽
¡SAN KEYLOR NAVAS AL RESCATE! El histórico portero costarricense Keylor Navas protagonizó un atajadón espectacular en el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. 😱⚽
¡Una intervención impresionante del guardameta universitario! ¿Es una de las mejores atajadas de la jornada? 👀