“Cada vez nos vamos viendo mejor": Juan Reynoso

La Máquina de Cruz Azul goleó 4-1 como visitante a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 6 del Clausura 2022

Después de la victoria, el Director Técnico, Juan Reynoso, aseguró que cada vez el equipo celeste va encontrando la forma que quieren para seguir en los primeros puestos del fútbol mexicano.

Juan Reynoso destaca humildad de Cruz Azul

“Aparte de la humildad, el diagnóstico de todo es bueno y aterrizar lo que hicimos mal, vernos, preocuparnos y cómo fue el primer tiempo, ellos nos complican pero es un equipo nuevo con todo lo que conlleva, se van conociendo en los entrenamientos, entrenamos jugando los partidos oficiales, el compromiso es que cada vez nos vamos viendo mejor”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Para el peruano, el trago amargo de la derrota en casa ante Necaxa la jornada anterior ya quedó atrás y con la goleada frente a Toluca se recuperó mucha confianza.

“La valoración es de satisfacción pero no me quedo con el segundo tiempo porque si no haces lo del primero, no llega el segundo, pero valoró que volvimos a ser ese equipo, los cambios nos potencian, lo de Necaxa nos pegó fuerte, hicimos un gran partido y hoy ratificamos esa parte, ahora tenemos una eliminatoria importante el jueves”, aseguró.

Ignacio Ambriz habla de la goleada ante Cruz Azul

Por otro lado, el técnico de Toluca, Ignacio Ambriz mencionó que para él fue un encuentro ‘raro’ y muy circunstancial, que al final terminan perdiendo quizá de forma sorpresiva.

“Es un partido medio raro, logramos empatar y terminar el primer tiempo algo parejo, perdimos muchas pelotas y en una equivocación, en una pelota parada con un hombre menos de nosotros la pelota termina en un contrataque en gol, el equipo no mostró lo que hubiéramos querido, y luego otro error en un penalti, que parece que es buen penal y después ya no funcionamos nada bien, ellos trabajan con Reynoso, se llevan un buen resultado y con un sabor amargo”, puntualizó Ambriz.

