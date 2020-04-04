Jackie Nava realiza conferencia virtual: ¡Está conforme con el cambio de fecha de pelea contra Barby Juárez!

"La Princesa Azteca", Jackie Nava, campeona mundial en 2 divisiones diferentes, platicó en una videoconferencia desde su hogar en Tijuana, con periodistas de diferentes medios y respondió sus preguntas; así como las de los aficionados que se conectaron a la transmisión interactiva.

*Sobre cómo entrena durante la emergencia sanitaria para su próxima pelea contra Mariana "Barby" Juárez

-Jackie Nava: Mis entrenadores, Miguel Reyes y Raúl Robles le han sufrido para que podamos trabajar. Yo no tengo caminadora en casa, estaba entrenando a puerta cerrada, pero el gym ya lo cerró el gobierno, así que no se puede entrenar como debe de ser. Nos ajustamos a lo que hay. Lo conveniente es que se haya aplazado la pelea. Con lo que tenemos hacemos algo, pero no es lo mismo.

Me preocupo mucho por mi familia y por eso no salgo; debo hacer una mejor preparación, y lo digo por ambas. Debemos tener las mejores oportunidades de entrenamiento para brindar una buena pelea.

Creo que debo comprar una máquina para correr (ríe). Tengo bolas medicinales, hago rutinas de 400 abdominales. En la tarde mi esposo, Mario Mendoza me mueve con manoplas.

Sí ha afectado mentalmente el no poder salir. Acá en Tijuana los espacios deportivos y hasta la playa están cerrados. Lo poco que fui a la playa lo hice con mucha precaución, me alejaba de la gente, me cambiaba de acera para mantener mi distancia y esas cuestiones te limitan.

Incluso me puse nerviosa en mi último viaje a Ciudad de México, la subida al avión, etc. Ahorita apoyo a mis hijas con la escuela, pero en cuanto al entrenamiento puedo manoplear y mantenerme, pero no puedo hacer sparring.

Cuando se anunció la pelea estábamos a 2 meses y era buen tiempo para promover y preparar la pelea.

Ahorita lo importante para la gente es sobrevivir. La pelea llama la atención quizá como las de "Canelo", pero en México. Aunque la gente ahorita está pendiente de cuidarse y no salir. Me dio tristeza saber que se atrasaba, pero es lo conveniente.

Depende de cómo se dé todo con la emergencia sanitaria se reprogramará la función, yo sigo entrenando mantenimiento y con 1 mes o mes y medio puedo estar lista. Me dijo Guillermo Brito de Promociones Zanfer que en junio o julio puede darse. Yo con 4 ó 5 semanas de entrenamiento estaría lista.

No descarto irme 20 días a la altura del Estado de México, pero se lo dejo a mi preparador físico. Si debo sufrir más, pues sufriré más (ríe).

*Sobre su rival, Mariana "Barby" Juárez

-Jackie Nava: Veo que la "Barby" es dinámica, maneja bien el ring, el jab, a veces baja la guardia, habrá que ajustar eso para la pelea. Si se faja o boxea habrá que tener una buena estrategia y la experiencia será muy importante para determinar el triunfo.

A las 2 nos han tirado, nos han noqueado. Si se puede buscar el nocaut lo haré, aunque se da solo, la clave es hacer el trabajo que has preparado; a veces el golpe que no ves es el que lastima.

*Sobre las negociaciones de la pelea contra "La Barby" Juárez

-Jackie Nava: A pesar de que no hay nada firmado aún, la promotora me garantizó que sí se va a dar la pelea. La vez anterior hubo un "pacto" al salir de la Arena Ciudad de México y al final, ella peleó contra alguien más y eso me molestó; me molestó mucho.

Yo sí dije que quiero el título gallo porque ella lo ofreció, pero parece que pide más dinero por exponerlo, así que aparentemente será por el cinturón diamante. Si ella no pone en juego su título, entonces debemos salir en las esquinas invertidas, ya que ella no saldría en la esquina roja a ese combate, pues mi trayectoria me avala para que eso me corresponda a mí.

Esta pelea tenía 2 años cocinándose y hasta creí que no se iba a dar, pero finalmente se sentaron a negociar las promotoras. A mí lo que me importa es cuándo va a ser la pelea y solo me preocupo por mi parte, no por lo que pide o va a ganar mi rival.

Estoy enfocada en esta pelea que es muy complicada y solo pienso en salir con las manos en alto, pero ella también. Este es mi último año. En septiembre pasado me lesioné los talones y ahora la contingencia sanitaria se ha atravesado. Pero sí podría haber una más.

Jackie Nava

*Sobre la sede de la pelea

-Jackie Nava: Cada boxeadora quisiera pelear frente a su gente, pero es la promotora la que nos dice quién nos apoya como sede, y yo tenía entendido que sería en Puebla, que tiene una altitud más o menos parecida al Estado de México, así que me iba a ir a entrenar a la altura, aunque no sé si me iba a encontrar a mi rival allá (ríe).

*Sobre si es actualmente sigue como campeona mundial interina en peso gallo de la AMB

-Jackie Nava: Hubo una confusión, antes de pelear contra Carolina "Fiera" Álvarez, yo creí que peleaba por el título absoluto de la AMB y no el interino, y se supone que lo ostento, pero no lo menciono porque Maryelin Rivas es la campeona absoluta vigente. Por lo tanto, si hay una campeona en esa categoría no tiene por qué haber una campeona interina. No he preguntado si aún lo soy, pero yo ahora por lo que voy es por el cinturón diamante del CMB.

*Su historia en el boxeo desde su debut profesional en Hawai

-Jackie Nava: Honolulu fue una oportunidad para pelear, pues a mi entrenador Miguel Reyes le pidieron una mexicana novata para debutar. Me veían cualidades para el boxeo, pues yo hacía kick boxing, pero probamos a ver si me gustaba. Yo estudiaba arquitectura en aquel 2001. Pedí permiso a mis maestros, y nos ajustamos, entrenamos mes y medio.

La rival, Vicky Cozy, estaba muy marcada, parecía niño y yo tenía temor. Salí con el ojo morado, pero gané por decisión unánime a 4 rounds. Al bajar del cuadrilátero una persona, mexicana por cierto, me dijo: vas a ser campeona mundial. Y yo ni había decidido aún ser boxeadora. Me seguí metiendo en el deporte y me encantó, con la ayuda de "El Terrible" Morales, del "Mantecas" Medina, de Toño Margarito, bueno, ellos me ayudaron mucho.

Con "Mantecas" hice sparring y me traía por todos lados (ríe), así que seguí y me encantó la técnica, también el ver las peleas del "Terrible" contra Barrera.

Las derrotas me hicieron dudar que este era mi camino. Caer por nocaut contra Alejandra "La Locomotora" Oliveras me hizo llorar y pensar que le había fallado a mi gente. Me descuidé desde el principio, al caer estaba consciente, pero en el 1er round mi mente no se repuso. Tuve que pedir ayuda psicológica. Fuimos a la revancha a Argentina y dieron empate. Pero ahí yo supe que me había recuperado. Ahí regresé.

Luego la lesión en el pie contra Chantal Martínez, donde se me rompió el arco del pie y traté de no apoyar desde el quinto round y gané por decisión al contragolpe. Luego estuve 3, 4 meses enyesada y hacía lo que podía en el gym. Eso me sirvió para valorar las cosas.

*Su rival más grande

-Jackie Nava: Las peleas televisadas contra Ana María Torres provocaron que me voltearan a ver los promotores, la TV. Luego llegaron mis hijas, me sentía fuerte y me fui acomodando con el apoyo de mi esposo para seguir. Hicimos grandes peleas y viene otra contra la "Barby" Juárez.

Después la pelea de revancha contra la "Tigresa" Acuña fue difícil porque ella es una buena peleadora y su estilo se complica. No me gustó esa pelea, aunque sé que le pegué bien sobre todo en los últimos rounds, pero yo quiero irme dando un buen combate para la gente. Pero sí creo que Ana María Torres fue mi gran rival.

Nadie imaginó lo que iba a ocurrir con la primera pelea, y la segunda la firmaron inmediatamente, así que tuvo mucho rating gracias a lo ocurrido en el primer combate y a los estilos de las 2.

*Sobre el boxeo femenil y la equidad de género en este deporte

-Jackie Nava: El boxeo femenil de 10 años para acá estamos haciendo peleas estelares y nos televisan, gracias a eso la gente nos conoce. Recuerdo que una vez que iba a ser televisada en una función del "Travieso" en Aguascalientes, pero se alargaron los combates y mucha de la gente que estaba en Tijuana al pendiente ya no me pudo ver, pues salí pasada la media noche.

En Estados Unidos están empezando a televisar peleas femeniles, las funciones de Katie Taylor o de Amanda Serrano. Acá en México sí hay apoyo televisivo, aunque las bolsas son menores, eso depende de la promotora. El hecho de que los medios den a conocer la historia de cada atleta en México ha ayudado. Yo quería estar en la cartelera de "Canelo" o Pacquiao, incluso en las primeras peleas de una función estelarizada por "El Terrible" Morales; pero yo ya voy de salida, le tocará a otras.

Creo que las peleas de mujeres deberían ser más largas, de 12 rounds o 10 rounds de 3 minutos. A veces nos hace falta ese minuto para poder noquear. En la condición física no hay problema, por ejemplo, un maratón lo corre igual una mujer que un hombre; claro, cada uno a su tiempo y con la diferencia de que en el boxeo hay golpes, pero aún así creo que nos deberían dar más tiempo sobre el ring.

*Sobre estos últimos días cómo boxeadora profesional y qué hará al retirarse

-Jackie Nava: Ahorita soy vegana, apoyo a mis hijas para que practiquen deportes, pero que no dejen de estudiar nunca. No me veo como entrenadora, quiero dejar huella como persona en realidad y poder dar pláticas. Ya empecé a apoyar a algunas boxeadoras.

También me agradaría hacer sparring con Yamileth "Yeimi" Mercado, campeona mundial supergallo del CMB. Yo seguiré corriendo y haciendo ejercicio. Aún tengo el sueño de aparecer en la cartelera de una gran función en Las Vegas, con "Canelo", por ejemplo o con Pacquiao.

*Al mantenerse al 100% físicamente, ¿queda el gusanito de enfrentar a alguien más, por ejemplo otra vez a Marcela "Tigresa" Acuña, aunque sea en una exhibición?

-Sí. Quiero encontrarle la manera, me queda esa espinita y también con la "Guerrera" Torres, hacer algo como lo que ha hecho Julio César Chávez últimamente; estaría muy bien una tercera pelea, aunque sea exhibición.

*Su mensaje

-Jackie Nava: Es importante que vean cómo se vive el día a día y no solo que nos vean tirando golpes ahí arriba del ring. Agradezco eso de los medios de comunicación, pues para ninguna boxeadora es fácil. Ahorita es una época muy difícil, pero vamos a salir adelante.