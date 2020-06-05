‘Pantera’ Nery busca rugir con el ‘Canelo Team’

El boxeador Luis "Pantera" Nery entrenó está mañana junto a Eddy Reinoso, pensando en apuntalar sus entrenamientos para la pelea que podría confirmarse en próximos días en la categoría gallo.

Aún con medidas importantes a realizar por Nery a causa del Covid-19, el de Tijuana viajó desde esta ciudad a Guadalajara para estar con su equipo de trabajo.

Buscando permanecer como un tipo de peligro en la división de los gallo y con un franco compromiso al equipo de Reynoso, luego de haber tenido problemas para dar el peso en compromisos anteriores.

Con 25 años y triunfos a nivel internacional y en escenarios hostiles, Pantera espera que su equipo y promotores cierren un combate para los próximos meses. Aunque no exista en su agenda esa fecha oficial, entiende que el trabajo no puede quedar para después y menos en un gimnasio en el que la disciplina es una distinción.

CON INFORMACIÓN DE DANIEL PADILLA BAÑUELOS