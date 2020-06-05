logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

‘Pantera’ Nery busca rugir con el ‘Canelo Team’

El púgil mexicano dejó Tijuana para entrenarse junto a Eddy Reynoso y apuntalar preparación.

Luis “Pantera” Nery entrena en Guadalajara

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador Luis "Pantera" Nery entrenó está mañana junto a Eddy Reinoso, pensando en apuntalar sus entrenamientos para la pelea que podría confirmarse en próximos días en la categoría gallo.

Aún con medidas importantes a realizar por Nery a causa del Covid-19, el de Tijuana viajó desde esta ciudad a Guadalajara para estar con su equipo de trabajo.

Buscando permanecer como un tipo de peligro en la división de los gallo y con un franco compromiso al equipo de Reynoso, luego de haber tenido problemas para dar el peso en compromisos anteriores.

Con 25 años y triunfos a nivel internacional y en escenarios hostiles, Pantera espera que su equipo y promotores cierren un combate para los próximos meses. Aunque no exista en su agenda esa fecha oficial, entiende que el trabajo no puede quedar para después y menos en un gimnasio en el que la disciplina es una distinción.

CON INFORMACIÓN DE DANIEL PADILLA BAÑUELOS

Luis “Pantera” Nery entrena en Guadalajara
Luis “Pantera” Nery entrena en Guadalajara
Luis “Pantera” Nery entrena en Guadalajara

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP