Messi y otros escandalosos rompimientos

El inminente divorcio entre Lionel Messi y el Barcelona ha cimbrado al mundo del deporte. Pocas veces se dan separaciones tan dolorosas para la afición, e intensas para un club. Sin embargo, en la institución culé, que esto suceda es más común de lo que parece. A lo largo de su historia han salido por la puerta de atrás numerosos ídolos del balompié.

Romario

La separación entre Romario y el Barça fue un auténtico escándalo que duró cinco meses. Tras ganar el Mundial de 1994, siendo un héroe para Brasil, decidió no presentarse a la pretemporada con el club blaugrana, argumentando que “necesitaba más vacaciones”.

La fricción entre el club, el técnico Johan Cruyff y el jugador fue subiendo de tono, pues el artillero amenazaba con no volver, mientras el holandés respondía con frases como: “Si alguien compra su contrato haremos el negocio del siglo”.

Finalmente, el goleador, luego de intentar negociar su contrato con varios clubes, pidió perdón. Demasiado tarde, pues su relación con la institución y la afición ya estaba rota y terminó saliendo cinco meses después, luego de una dura derrota contra el Real Madrid.

Samuel Eto’o

Al camerunés lo colocaban fuera del Barcelona desde que llegó Pep Guardiola al banquillo, en 2008. Sin embargo, terminó por quedarse una temporada más, en la que marcó 36 goles. A pesar de ello fue transferido al Inter de Milán, y el jugador se fue muy molesto.

“Se ha hecho de una manera tan sucia, tan poco elegante, con tan poca clase que, al final, uno dice: bah, para qué”, dijo el jugador sobre su salida. “Yo tenía mucho respeto a toda esa gente pero sabía que en cualquier momento me podían meter el puñal”.

Samuel Eto'o

Dani Alves

Algo muy parecido ocurrió con el lateral derecho, Dani Alves. El brasileño, una pieza clave de muchos títulos del equipo, arremetió en contra del club por la forma en la que le abrieron la puerta para que saliera.

“Los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA”, mencionó en una entrevista, posterior a su salida.

Figo

El traspaso del Barcelona al Real Madrid del portugués Luis Figo fue muy polémico y, por obvias razones, causó mucho descontento en la entidad catalana y su afición, pues consideraron una “alta traición” que una de sus figuras se marchara para vestir la camiseta blanca.

“Cuando no sientes que eres reconocido por lo que estás haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas”, declaró el exjugador tiempo después.

Ronaldo Nazario

Uno de los futbolistas de la historia, Ronaldo Nazario, también salió del Barcelona por el camino espinoso. El brasileño acusó a la entonces directiva culé por no haber cumplido promesas pactadas, por lo que decidió abandonar el club en 1997.

“Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir.”, denunció.

En 2002, Ronaldo llegó al Real Madrid, en otro caso de un descuido culé, aprovechado por el club de la capital española.

Maradona

Como la probable salida de Messi, la de su compatriota Diego Armando Maradona no fue miel sobre hojuelas. Llegó al club en 1982 y en tan solo dos años, su relación se rompió por completo. Sus constantes choques con la directiva terminaron por desgastar el vínculo, hasta que el astro firmó con el Nápoles, en donde alcanzó su máximo nivel.

Neymar y Arthur

Los casos más recientes son los de estos dos brasileños, aunque por razones distintas. Neymar abandonó el barco para irse al Paris Saint Germain, y la separación fue tan dura que terminó en los tribunales.

Por su parte, Arthur no se quería ir del Barcelona, pero su relación con el cuerpo técnico y la directiva se desgastó tanto mientras se concretaba su pase a la Juventus, que el jugador optó por no presentarse en Ciudad Condal para la parte final de su contrato, que incluía la disputa de la Champions League.