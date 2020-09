Mixon se queda en la jungla

A diferencia de los corredores Alvin Kamara o Leonard Fournette hay uno que tiene raíces profundas en Cincinnati. Joe Mixon y su representante consiguieron que los Bengalíes ofrecieran una extensión de contrato (estaba llegando al último año de su contrato de novato) que lo liga con la organización al menos hasta el 2024.

La forma en la que estará estructurado su nuevo acuerdo por los próximos cuatro años es: 10 millones de dólares de bonificación tras estampar su firma en el nuevo contrato además de tener 1.3 millones adicionales como sueldo base de cara a la temporada que está a la vuelta de la esquina.

A partir de la temporada 2021 tendrá incrementos de sueldo, es decir: en el 2021 y 2020 la base serán 8 millones, en 2023 percibirá 9.4 millones con la opción a extender un año más por 9.6 millones

Dentro de los bonos para el jugador quedan estipulados que recibirá medio millón de dólares por año en el equipo además de que cada pretemporada tendrá doscientos mil dólares extras en su cuenta.

Así que como cada fin de semana retumba en el estadio de los Bengalíes, Mixon tendrá millones de razones para cantar: Welcome to the jungle.

Por Eduardo Ruiz