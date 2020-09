Juventud de su equipo, pretexto de Pablo Guede

Ante la derrota de Xolos con Mazatlán, su técnico Pablo Guede justificó que es un equipo joven que se sigue conociendo y siguen en constante mejora conforme pasan los partidos.

“Salvo el partido vs Pumas que fuimos un desastre, en todos los partidos llegamos con sentido, hoy mismo con 10 el equipo ataca con un mismo sentido, yo tengo muy claro en crecimiento, es el segundo equipo más joven de la liga y creo que seguimos creciendo, hay algo muy importante, no podemos dejar de correr y creo que no lo hicimos, después el resultado puede ser bueno o malo, pero no podemos dejar de correr porque seguro que vamos a tener éxito, lo tengo clarísimo”, expresó.

Con el gol de Cesar el ‘Chino’ Huerta en una jugada a balón parado, señaló que sigue siendo su talón de Aquiles, por lo que se mantendrán trabajando en ese aspecto, para no recibir así más goles”

“Cambiamos, pasamos a marcar en zona, que creo que iba un poco la responsabilidad de cada uno, no nos cabecean a gol, es cuestión de seguir trabajando en ese apartado”, indicó.

Por Zaritzi Sosa.