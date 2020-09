¡Paco Palencia explota contra el arbitraje!

Ciudad de México.- Mazatlán FC cayó dos goles por uno ante Chivas, vale la pena destacar que al minuto 30 Mazatlán se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Mario Osuna.

Juan Francisco Palencia salió muy molesto con el arbitraje.

“Sí, lamentablemente somos entrenadores que debemos estar con la espalda muy ancha debemos absorber errores de terceros. Tuvimos un acercamiento con la directiva y la comisión de arbitraje. Seguimos confundidos no solo yo, sino muchos compañeros de trabajo han manifestado en contra del mal momento que atraviesa México en el arbitraje. No hay mas que seguir sumando, jugar lo nuestro y hacer nuestro trabajo, pero hay veces que terceros perjudican el trabajo de toda la semana y los chicos que ponen todo el esfuerzo en el terreno de juego, es importante que quitemos el velo de los ojos y veamos la realidad sobre todo porque si nos están perjudicado a todos porque no unifican criterio a nosotros nos confunden con las decisiones “ aseguró Palencia.

A lo largo de la temporada, Mazatlán se ha visto afectado por decisiones arbitrales que se han visto reflejadas en el marcador

“El partido cambia mucho con la expulsión y la verdad es que hablar del arbitraje es darle importancia a una situación muy lamentable, por la que pasa nuestro arbitraje. Lamentablemente cambian los cursos de los partidos lo que se ve no se juzga, no puedes defender lo indefendible todos vemos la situación por la pasa el arbitraje ojalá ellos se centren en lo suyo y mejoren” sentenció el estratega de Mazatlán FC.