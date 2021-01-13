Ronda Divisional de la NFL: análisis en El Ritual Podcast

Después de una Ronda de Comodines sumamente interesante, con sorpresas y llena de sabor de postemporada, analizamos en El Ritual Podcast la Etapa Divisional, en donde ocho equipos buscarán acceder a las Finales de Conferencia.

Los Angeles Rams vs Green Bay Packers

Los Rams dieron una gran sorpresa al eliminar a los Seattle Seahawks de Russell Wilson, de la mano de una defensiva que hoy presume ser quizá la más aterradora de los equipos que quedan en los playoffs de la NFL.

Sin embargo, no será nada sencillo enfrentar a la línea ofensiva de Green Bay, y a un Aaron Rodgers que seguramente se llevará el MVP de la temporada. Los Packers llegan con equipo completo a este encuentro.

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Los Bills ganaron un partido de playoffs por primera vez en 25 años. Su equipo es explosivo, equilibrado, y cuentan con un líder, Josh Allen, que ha crecido de manera increíble esta campaña y cuenta con mancuernas únicas para concretar un juego por aire autoritario, sin olvidar que también presumen una defensiva implacable.

Se enfrentan a unos Cuervos de Baltimore que llegan en gran momento anímico y futbolístico. Pero, ¿La potencia de Lamar Jackson será suficiente para vencer al equipo más estable del año? Lo veremos el próximo sábado por la noche.

Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs

Los Browns ya pueden estar tranquilos, después de sorprender a Pittsburgh a domicilio. Todo lo que venga de ahora en adelante es ganancia para Cleveland. Sin embargo, este papel de víctima puede jugar a su favor para volver a dar otro gran partido ante el favorito para ganar el Super Bowl.

Los Kansas City Chiefs únicamente tendrán que hacer su trabajo para poder derrotar a los Browns. No será sencillo, y mucho menos en una instancia en donde no hay partidos fáciles, pero Patrick Mahomes y la ofensiva de los Jefes están obligados a avanzar.

Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints

Llegó el duelo más esperado de quarterback de más de 40 años en toda la historia de la NFL. Tom Brady y Drew Brees nunca se han enfrentado en postemporada y todos los reflectores estarán en este primer choque de dos leyendas que estarán en el Salón de la Fama.

Tampa Bay es ligeramente favorito, pero los Santos llegan con carro completo para buscar su pase a la Final de Conferencia.

Escucha el análisis completo de estos partidos a través de El Ritual Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast y Deezer.

