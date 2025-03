No es todo felicidad en Santos luego de la victoria vs León

Santos Laguna venció 2-1 al León en su casa para quitarles el invicto, pero una de sus estrellas tuvo que salir de cambio por lesión y está en duda cuánto tiempo estará de baja para los siguientes días de los Guerreros

A pesar del importante triunfo de Santos Laguna en contra de los Panzas Verdes de León, el cual es el segundo de los verdiblancos en lo que va del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX , no todas son buenas noticias, debido a que podrían perder a uno de sus mejores jugadores en el actual semestre.

Así está el delantero chileno

En el medio tiempo del partido entre Laguneros y la Fiera salió de cambio el delantero chileno Bruno Barticciotto, quien recién llegó del Talleres del futbol de Argentina para el CL 2025 y se ha convertido en uno de los rostros del equipo por su gran rendimiento en la cancha.

“Sobre Bruno (Barticciotto), tuvo una carga muscular en su cuádriceps. Se agravó un poquito más en los últimos minutos del primer tiempo. Le dije que me aguantara para no tener una ventana de cambios gastada faltando dos minutos (para que acabarán los primeros 45 minutos). Lo importante es que él no sintió un tirón. Entonces por precaución, obviamente lo sacamos”, comentó Fernando “Tano” Ortiz, en la rueda de prensa posterior al triunfo en contra del León para quitarles la etiqueta de único invicto en el Clausura 2025.

¿Qué partidos se podría perder Bruno Barticciotto?

El tiempo que este fuera el delantero chileno, Bruno Barticciotto, es una incógnita debido a que depende de cómo vaya evolucionando su molestia muscular, pero en el mejor de los casos podría estar disponible para el próximo partido de los Guerreros, el cual será en contra de los Tigres de Nuevo León el sábado 15 de marzo del 2025 a las cinco de la tarde hora del centro de México.

En caso de que su recuperación sea un poco más tardada de lo esperado, el siguiente compromiso de Santos Laguna es en contra del Atlético de San Luis el 30 de marzo del 2025 tras la Fecha FIFA del mes de marzo.

