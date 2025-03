Ofreció 36 millones, Santiago Gimenez lo rechazó y ahora este club sonríe sin el mexicano y se encamina a Europa

En la actualidad prácticamente nadie recuerda que por Santiago Gimenez hubieron ofertas de otros clubes, pues desde su llegada al Milan la afición mexicana se volcó de lleno con el atacante en esta nueva etapa de su transcurso por el Viejo Continente. Sin embargo, uno de los equipos que más insistió por el delantero azteca de 23 años no está sufriendo con su ausencia, pues se encuentra ubicado de manera sorpresiva en puestos europeos. Se trata nada más y nada menos que del Nottingham Forest.

Te puede interesar: El mexicano del América que llegaría a Italia para jugar frente a Santiago Giménez

Los de la isla son terceros de la Premier League luego de 27 jornadas con 48 puntos, están por delante de gigantes del tamaño del Manchester City y el Chelsea. De la mano de Nuno Espírito Santo, el Forest ha ilusionado a su afición con la posibilidad de volver a torneos europeos del más alto nivel, recordando las épocas de gloria en que se hicieron con un bicampeonato continental bajo las órdenes de Brian Clough.

¿Santiago Gimenez podrá con la presión de llegar al Milan? | La Mesa Protagonista

Te puede interesar: ¿Los dos juntos? Javier Aguirre habló sobre la posibilidad de jugar con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez

Quizá algo sabía el Nottingham cuando ofreció hasta 36 millones de euros por los servicios de Santiago Gimenez, pues lo veían como la pieza faltante para completar lo que hace no mucho parecía imposible; el equipo logró en 2022 su primer ascenso a la máxima categoría británica desde 1999.

No obstante, el conjunto se ha comportado a la altura y está cerca de competir en el torneo de clubes más importante del planeta, deberán mantener el ritmo durante 11 partidos más si desean ser una de las grandes sorpresas de la temporada en el futbol mundial.

Mientras todo esto sucede en Inglaterra, el Milan sufre para sumar en la Serie A y ya ha sido eliminado de la Champions League, justamente por el Feyenoord, otrora equipo de Gimenez. En el campeonato doméstico son octavos con 41 puntos y próximamente enfrentarán a la Lazio.

Los siguientes partidos de ‘Santi’ Gimenez con el Milan

- Milan vs Lazio, Jornada 27 de la Serie A - domingo 2 de marzo, 13:45 horas (TCM)

- Lecce vs Milan, Jornada 28 de la Serie A - sábado 8 de marzo, 11:00 horas (TCM)

- Milan vs Como, Jornada 29 de la Serie A - sábado 15 de marzo, 11:00 horas (TCM)

Te puede interesar: Revolución en el futbol mundial: Nuevas reglas para el Mundial de Clubes 2025