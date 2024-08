Nottingham Forest pone el fichaje de Santiago Giménez como objetivo principal

El futuro de Santiago Giménez sigue siendo una incógnita pues en las últimas semanas, diferentes equipos se han interesado en el delantero mexicano. Uno de los que más lo han buscado es el Nottingham Forest para poder llevarlo a la Premier League.

El pasado lunes 26 de agosto del 2024, diferentes medios informaron que se había rechazado una oferta del equipo inglés por lo que Santiago se quedaría en el Feyenoord al no convencerles la oferta realizada.

Tras haber rechazado la oferta, este martes 27 de agosto del 2024, Fabrizio Romano confirmó a través de sus redes sociales que el Nottingham Forest no se dará por vencido y va a seguir intentando concretar el fichaje de Santiago Giménez.

Además, detalló que es su objetivo principal y que van a intentar encontrar la forma de lograrlo. Reveló que es complicado pero que el Forest aún no se rinde.

“A pesar de que ayer rechazaron su nueva oferta, Nottingham Forest sigue intentando cerrar el fichaje de Santiago Giménez. Él es el objetivo principal y, a pesar de otros vínculos, #NFFC todavía está tratando de encontrar una manera.

Acuerdo complicado pero Forest no se rinde aún”.

