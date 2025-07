Javier Aguirre revela novedad en el once contra Honduras

La amonestación que el lateral izquierdo de la Selección Mexicana , Jesús Gallardo, recibió en los cuartos de final de la Copa Oro, contra Arabia Saudita, significó la suspensión del futbolista del Toluca para la semifinal frente al representativo de Honduras y, ante tal escenario, el director técnico del combinado mexicano, Javier Aguirre, ya tiene un plan trazado.

“Entiendo que las lesiones y las suspensiones son parte del juego y, habiendo niveles parecidos, no es un problema para mí y no me afecta; seguramente, jugará Mateo Chávez, que lo ha hecho bien cuando ha participado, estos días y en los entrenamientos”, dijo, en conferencia de prensa.

Te puede interesar: La maldición que asusta a Selección Mexicana en el estadio de los 49’s de San Francisco

MÉXICO vs HONDURAS: un boleto a la FINAL de la COPA ORO en juego | La Mesa Protagonista

Aguirre aún no piensa en la Copa del Mundo

El ‘Vasco’ explicó que, pese a la intensidad que le ha pedido a sus futbolistas, no ha solicitado que ‘peguen’ (faltas), y aseguró que no contempla, por ahora, los escenarios que algunas tarjetas podrían implicar para la Copa del Mundo que arrancará en junio del próximo año, por una razón contundente.

“Ninguno, nadie está seguro para el Mundial, igual no llega ninguno de estos al Mundial, no nos centramos en eso, lo que digo desde el minuto uno es que quiero que los mexicanos estén representadas por el equipo, la gente debe de sentirse así, lo dije el 1 de agosto del año pasado”, indicó.

Los avances en México desde la llegada de Aguirre

A 11 meses de su regreso, el estratega nacional fue cuestionado acerca de las mejoras y el progreso que ha percibido en la Selección Azteca y el discurso tomó dirección a la cuestión anímica, lejos del funcionamiento.

“Mejorar, no sé, sería compararme con algo y no me gusta, creo que hemos avanzado en esto del orgullo, las ganas de venir, hemos generado un ambiente de armonía, bastante interesante, un sentido de pertenencia, eso sí que hemos logrado que los jugadores se sientan importantes, que quieran escuchar el himno de su país, eso sí creo que hemos avanzado”, comentó.

Y concluyó: “futbolísticamente, hay de todo, incluso en las derrotas, que han sido tres, hemos aprendido y hecho cosas, vamos caminando”.

Te puede interesar: ¿Debe volver Tecatito Corona a la Selección Mexicana?