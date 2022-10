Novedades del del Episodio 5, Acto III de Valorant

Con la llegada del Episodio 5, Acto III Riot Games dio por iniciada una nueva temporada de novedades para disfrutar en Valorant.

Esta semana la empresa desarrolladora presentó la llegada de Harbor como un nuevo agente, además de dar a conocer la mayor parte de su potencial y las habilidades que trae para el juego en el videoclip de su anuncio.

Ahora Riot Games reveló los diferentes avances que te podrían dar una visión más exclusiva para resaltar los logros que has conseguido dentro del juego competitivo de Valorant. aquí te presentamos los cambios del título con la nueva versión 5.08.

ACTUALIZACIONES DEL MODO COMPETITIVO

Riot va a implementar un límite de jugadores que pueden aparecer en la tabla de posiciones por región. Esto no les quitará el logro de haber llegado a Inmortal, pero hasta que no lleguen a cierto número de jugadores, no aparecerán en la tabla de posiciones.

KR - 5000

LATAM - 5000

BR - 5000

NA - 10 000

AP - 15 000

EU - 15 000

ERRORES QUE SE SOLUCIONARON

AGENTES

Se corrigió un error en el que las versiones de las habilidades de daño de área de los aliados podrían sobrescribir las versiones de esas mismas habilidades de los enemigos e infligían menos daño.

Al mismo tiempo se corrigió también un error en el que Cortina Tóxica de Viper podía tener pequeños huecos al nivel del suelo en lugares específicos del mapa.

SISTEMAS DE JUGABILIDAD

El minimapa contaba con diferentes errores que se corrigieron

Los indicadores de posición de los aliados se mantenían al borde del minimapa incluso después de que el aliado regrese a la zona de visión.

En algunos casos, el indicador de posición de la Cuchilla de Supresión de KAY/O aparecía dos veces en el minimapa.

Abrir el mapa grande (predeterminado con las teclas Bloq Mayús y M) durante la transición de ronda podía provocar que las barreras de aparición se vieran como un único píxel.

Los indicadores del ícono “Enemigo visto recientemente” a veces actualizaban su posición sin que el enemigo fuera visible.

DISEÑOS

Se soluciona un error donde el silenciador de la Phantom Spectrum se extendía un poco más de lo previsto, por lo que se modificó un poco su longitud para que coincida mejor con el modelo del arma base de la Phantom.

El equipo de desarrollo de VALORANT está preparado para que los profesionales vuelvan a usarla otra vez... especialmente al asomarse por el garaje en Haven.

MAPAS

El mapa PEARL presentó lo siguiente:

Se ha corregido una rendija de visión de Principal A a Enlace A.