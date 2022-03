Novia de Alan Mozo lanza indirectas a ‘Tata’ Martino por no convocarlo

La Selección Mexicana lanzó su última convocatoria previo al Mundial de Qatar 2022, donde hubo algunas sorpresas pero también ausencias que generaron ‘controversia'; Alan Mozo es uno de esos casos. Gerardo ‘Tata’ Martino no consideró al jugador de Pumas y su novia, Ximena Ruíz, le mandó indirectas al seleccionador argentino, pues se notó molesta en redes sociales.

México se medirá la próxima semana ante Estados Unidos, uno de los duelos más bravos de cara al cierre del Octagonal Final, pero también enfrentará a Honduras y El Salvador. Cada lista suele generar opiniones encontradas y ahora la novia de Alan Mozo ‘explotó' en su cuenta de Twitter.

Novia de Alan Mozo ‘critica’ al ‘Tata’ Martino

A través de su cuenta de Twitter, Ximena Ruíz reflejó su enojo al ver que el jugador de los Pumas no fue convocado con el equipo azteca, pues en primera instancia consideró que “el talento no se mide por convocatorias”, dando a entender que pese a no vestir la camiseta nacional, el futbolista tiene mucha habilidad.

De igual manera lanzó un posteo bastante controversial, pues hizo una comparación entre Alan Mozo y Jorge Sánchez, jugador del América que sí fue llamado por el ‘Tata’ Martino y que por su indirecta, da a entender que el de Pumas tenía lo necesario para asistir a la cita internacional.

“En cambio, sí se mide por estadísticas”, dando continuidad a su antiguo posteo y recibiendo respuestas muy variadas, pues hay quien sí la apoya pero también la critican por ‘no aceptar que no llamaron a su novio’.

El conjunto azteca se mide a Estados Unidos el próximo jueves 24 de marzo en punto de las 20:00 hrs, donde una victoria le daría el pase a México a Qatar 2022; el 27 del mismo mes visitará a Honduras y finalmente el 30 cierra el Octagonal Final ante El Salvador en el Estadio Azteca.

Alan Mozo tuvo su primer llamado a la Selección Mexicana el pasado 3 de octubre del 2019, en un partido amistoso ante Trinidad y Tobago donde jugó los 90 minutos y dejó buenas sensaciones.

