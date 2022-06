Llega desde el futbol japonés, la nueva entrenadora de las Bravas

Nacida en España y con experiencia en la liga japonesa varonil, Milagros “Mila” Martínez fue presentada como la nueva entrenadora de las Bravas del FC Juárez, de cara al torneo Apertura 2022 en la Liga BBVA Femenil MX .

La estratega española es una mujer de retos y llegar a la institución fronteriza, después de su aventura al dirigir al Suzuka PG, en la liga varonil de Japón, es otro más en su carrera profesional.

“Yo me siento un poco Brava, mi forma de ser es un poco como el equipo, yo tengo carácter, mi fui sola a Japón. Me he venido sola a México buscando intentar trabajar, intentar hacer de un equipo reconocido, que las mujeres de México, igual que me pasó en Japón, sientan orgullo que una mujer se planta y hace un trabajo dedicado a los hombres”, dijo la española en la conferencia de prensa de su presentación oficial.

Con experiencia en el Albacete de España, en el ya mencionado Suzuka del país nipón, su llegada a México parece muy poco “exótica”, pero “Mila” sabe del nivel que tiene la Liga BBVA Femenil MX y quiere aportar su “granito de arena”.

“Yo he visto mucho futbol femenino en Asia, también lo he comprobado en Europa y creo que la liga mexicana femenil no está lejos de eso. Es cierto que en Europa en algunos países lleva varios años potenciándose mucho y que están a un nivel alto, pero creo que la liga mexicana está yendo a muy buen nivel”, comentó “Mila” Martínez.

El proyecto que comienza en las Bravas

Aunque “Mila” vive sus primeras 24 horas de contacto con las Bravas como institución, la española ve el proyecto a futuro y promete entrega y trabajo para que el club juarense esté en las primeras posiciones de la Liga BBVA Femenil MX.

“Llevo poquitas horas aquí, prácticamente un día, así que tenemos que ver que refuerzos puede haber, pero lo que he detectado con las chicas y lo que he podido ver del club es que el proyecto está ahí, que vamos a trabajar muy duro y yo eso no voy a dudar ni un momento”, señaló al entrenadora nacida en Cuenca, España.

