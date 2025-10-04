¿Nueva moda? Chelito Delgado emula a Chicharito con este video

La vida después del futbol puede ser un nuevo reto para muchos jugadores, aunque para algunos ídolos, como Chelito Delgado, el carisma sigue intacto incluso fuera de la cancha. El exfutbolista argentino, recordado por su paso por Cruz Azul y Rayados de Monterrey, ha vuelto a captar la atención de los aficionados gracias a un video publicado en su cuenta de TikTok , donde muestra su lado más divertido e imita al propio Chicharito Hernández.

En el video, Chelito Delgado aparece dirigiéndose a sus seguidores con una frase que rápidamente se volvió viral: “Entonces, te tatuaste mi cara, pero todavía no te suscribes a mi canal de YouTube , que piola ¿No?, una caricia al alma”. Con este toque de humor, el exdelantero invitó a su comunidad a seguirlo en su nuevo canal de YouTube, cerrando el clip con la leyenda “Se vienen cositas”. La publicación desató una ola de comentarios entre los fanáticos de La Máquina, quienes no dudaron en recordar sus mejores momentos con la camiseta celeste.

El Chelito Delgado estuvo con Los Protagonistas en la gira del adiós

El exitoso paso de Chelito Delgado en la Liga BBVA MX

Aunque no todos los seguidores de Cruz Azul lo consideran una leyenda, muchos reconocieron la habilidad de Chelito Delgado para mantenerse vigente en redes sociales y adaptarse al estilo mediático de figuras como Chicharito Hernández, quien también ha sabido reinventarse a través de plataformas digitales.

Este guiño al delantero mexicano demuestra cómo la influencia de Chicharito Hernández ha trascendido el terreno de juego, inspirando incluso a colegas retirados a explorar nuevos formatos para conectar con los fans.

Durante su paso por el futbol mexicano, Chelito Delgado dejó una marca imborrable. Llegó a la Liga MX en 2003 procedente de Rosario Central, y con Cruz Azul disputó 154 partidos, anotando 62 goles y asistiendo en 49 ocasiones. Más tarde, continuó su carrera en el Olympique de Lyon de Francia y regresó a México con los Rayados de Monterrey, donde jugó hasta 2015.

Hoy, el talento de Chelito Delgado se refleja no solo en los recuerdos dentro del campo, sino también en su capacidad para entretener y conectar con la afición, esta vez, a través de un video que rinde homenaje al estilo único y polémico de Chicharito Hernández.