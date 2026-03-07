Shohei Ohtani arranca el Clásico Mundial 2026 rompiendo récords con sus jonrones

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 apenas comienza y Shohei Ohtani ya volvió a adueñarse de todos los focos por sus batazos, esta vez con un Grand Slam que puso a saltar a todos los presentes en el Tokyo Dome y fue clave para la paliza de Japón sobre China Taipei en su debut del torneo.

Con tres imparables, cinco carreras impulsadas y un inning de 10 anotaciones para la novena nipona, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles siguió ampliando su legado en el evento de selecciones más importante del mundo, ese en el que ya destacó sobremanera en la edición de 2023.

Desde el primer inning ya comenzó a brillar, abriendo su noche ofensiva con un doblete que comenzó a encender las alarmas rivales. Aun así, el verdadero punto de quiebre llegó en la parte alta del segundo episodio, cuando los representantes del país del sol naciente fueron pacientes recibiendo boletos, hilando sencillos y aguantando pelotazos hasta llenar las bases y preparar el escenario perfecto para “Showtime”.

Con cuenta de 2-1 y un out, el abridor Hao-Chun Cheng intentó sorprenderlo con una curva que se quedó alta y fue castigada sin piedad, viajando hacia las gradas del jardín derecho para convertirse en Grand Slam que dio una ventaja de cuatro carreras a Japón. Ese batazo no sólo fue el momento estelar del juego, también inició una entrada productiva que quedará registrada en la historia del torneo.

Lejos de conformarse, Japón siguió atacando y terminó por fabricar un total de 10 carreras en ese segundo inning, la cifra más alta registrada por cualquier equipo en un solo capítulo en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. El propio Shohei volvió al plato más adelante en el mismo episodio y conectó un sencillo productor que llevó su cuenta personal a cinco remolcadas sólo en esa entrada, otro récord del torneo para un jugador en un mismo inning.

Shohei Ohtani disfruta de los grandes escenarios

Shohei Ohtani llegó al Clásico Mundial 2026 siendo ya cuatro veces Jugador Más Valioso en MLB, con premios tanto en la Liga Americana como en la Nacional, y consolidado como la mayor estrella global del béisbol gracias a su capacidad para dominar como bateador y lanzador a nivel de élite.

Para entender la magnitud de lo que logró Shohei Ohtani en el debut de Japón en la vigente edición 2026, basta recordar su actuación en el Clásico Mundial 2023, en la que fue nombrado Jugador Más Valioso tras liderar a su selección al título con un promedio de .435, 10 hits, ocho carreras impulsadas y hasta presentaciones estelares como lanzador. Desde la lomita sumó dos triunfos, 11 ponches y efectividad de 1.86, coronando el torneo con un salvamento inolvidable al ponchar a Mike Trout para el out 27 de la final contra Estados Unidos.

Aquella edición consolidó a Japón como la selección más exitosa en la historia del Clásico Mundial, sumando su tercer lauro tras las coronas de 2006 y 2009.

Una marca más para Ohtani

El Grand Slam y las cinco impulsadas registradas por el bidireccional pelotero de los Dodgers en su primer juego del Clásico Mundial 2026 son la confirmación de que el MVP de 2023 ha mantenido intacta su capacidad para dominar escenarios de alta presión con el uniforme de Japón.

Su actuación en el inning de 10 carreras se suma a una colección de grandes momentos que refuerzan la narrativa que lo pone en un escalón por encima del resto, uno que comparte con los mejores de todos los tiempos.