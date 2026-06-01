Este es el nuevo apodo de Willer Ditta tras ganar el Clausura 2026 con Cruz Azul

Cruz Azul trepó en la tabla de títulos de equipos mexicanos y en gran parte se lo debe al gran nivel de Willer Ditta en la defensa, siendo uno de los grandes pilares en la obtención del Clausura 2026. Su imponente nivel defensivo, dominio aéreo y el manejo de balón despertaron un ingenioso sobrenombre dentro del vestidor celeste, recientemente revelado.

Tras confirmarse su convocatoria con la Selección de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por parte del estratega Néstor Lorenzo, el zaguero compartió su orgullo en redes sociales. Fue ahí donde Érik Lira, capitán de La Máquina, destapó el nuevo e íntimo mote del defensor: “Ant-Man”. Sí, como el superhéroe

¿Por qué le dicen “Ant-Man” al defensor colombiano Willer Ditta?

El curioso alias hace referencia al famoso superhéroe de Marvel, el "Hombre Hormiga". Al igual que el personaje cinematográfico, que posee la habilidad de alterar su tamaño hasta volverse un gigante, Ditta destaca en la cancha por su enorme presencia física y su capacidad para ganar los balones divididos.

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Además, este personaje adquiere una fuerza y resistencia sobrehumanas en su faceta gigante, cualidades que reflejan a la perfección el despliegue del cafetero en el uno contra uno. Su potencia en los choques e impacto ante los rivales hicieron que el comentario de Lira superara rápidamente los 1,500 likes con rapidez.

|MEXSPORT

El futuro de Willer Ditta en La Noria tras la Copa del Mundo

Aunque el zaguero de 28 años tiene contrato firmado con los cementeros hasta junio de 2028, su continuidad de cara al próximo semestre no está completamente garantizada. Tras cumplir tres años en la institución y alcanzar su plenitud futbolística, el torneo de la FIFA se perfila como una vitrina absoluta.

La justa mundialista de este año podría atraer las miradas de diversos clubes internacionales de primera línea. Ante este escenario, la directiva de Cruz Azul está consciente de que podrían recibir ofertas formales por el central, por lo que buscarán blindarlo y exigir una cifra económica bastante elevada para dejarlo salir.

