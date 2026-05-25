ÚLTIMA HORA: Dos jugadores de la Liga BBVA MX son convocados por Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Colombia ha revelado su lista de 26 jugadores para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Néstor Lorenzo, el conjunto de 'Los Cafeteros' ha llamado a dos jugadores que militan en la Liga BBVA MX.

En la defensa, Willer Ditta aparece con el cuadro nacional tras haber conquistado el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con Cruz Azul. Por su parte, el portero del Atlas, Camilo Vargas, aparece para defender el arco en la justa que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

La 'Tricolor' comparte el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El primer partido del equipo comandado por Néstor Lorenzo será ante el conjunto de Asia Central, encuentro a disputarse el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, el segundo compromiso es contra el cuadro de África el 23 de junio en el Estadio Guadalajara. Finalmente, Colombia cierra la Fase de Grupos ante un Portugal comandado por CR7. Dicho enfrentamiento será el 27 de junio en Miami.

Lista de la Selección de Colombia

Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina.

Defensas: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Driver Machado.

Mediocampistas: Richard Príos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suarez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.