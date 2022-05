Es un nuevo Atlas donde siempre se busca el campeonato: Diego Barbosa

El futbolista del Atlas regresó a la actividad el pasado fin de semana ante Chivas tras superar una lesión que lo alejó meses de los terrenos de juego.

Atlas está en semifinales del futbol mexicano y tras eliminar a Chivas en Cuartos de Final y seguir en la posibilidad de defender su título de vigente campeón, el defensor Diego Barbosa asegura que con el título del Apertura 2021, el cambio de mentalidad y la llamada “transformación”, este Atlas es nuevo y en el club tapatío se busca siempre el título de la Liga BBVA MX.

“Debemos buscar el campeonato porque ahora Atlas, ya no es el Atlas anterior, es un nuevo Atlas donde siempre se busca el título”.

Diego Barbosa superó una fascitis plantar que lo alejó de las canchas muchas semanas, algo que le costó mucho trabajo pero trabajó para llegar al momento de su regreso, además que agradece el apoyo de la afición de los Zorros.

“Me tocaron vivir muchas jornadas desde la tribuna y no poder apoyar a mi equipo en la cancha era difícil pero hoy gracias a Dios vuelvo a estar con el equipo y como me reciben siempre me apoyaron, se los agradezco, más que nada el pasar a semifinales la afición se lo merece, yo siempre se lo agradezco que con sus mensajes y como me recibían es muy bonito y una fuerza que me ayudan a salir adelante, el poder llegar a estas instancias toda la afición se cree que podemos ir por la tercera”.

Abella se sumó a las declaraciones de Barbosa

Por último, Javier Abella, defensa que sustituyó a Diego Barbosa y retomó el buen nivel que había demostrado en la Liga BBVA MX antes de llegar a los rojinegros afirmó que el ganar el clásico tapatío en Cuartos de Final es una buena motivación de cara a las semifinales del balompié azteca.

“Fue importante ganarle a Chivas, ganar el clásico tapatío sabemos lo que representa y más en la instancia de cuartos de final, nos da el pase a las semifinales entonces creo que es muy importante lo que conseguimos pero es el inicio de las eis finales que nos pusimos de objetivos, quedan cuatro”.

Atlas enfrentará a Tigres en las semifinales buscando llegar a la pelea por el título el próximo 29 de mayo.