Nuevo caso de Racismo en la Liga Española; afición del Espanyol contra Iñaki Williams

La Liga Española volvió a presentar un episodio de racismo, ahora fue en el Estadio del Espanyol, en donde Iñaki Williams recibió insultos por parte de la afición de los “Periquitos” en el encuentro de la jornada 24 ante el Athletic Club de Bilbao.

“Al fútbol hay que venir a disfrutar. No pueden ocurrir este tipo de cosas. Maroan ha hecho una jugada individual, el balón ha salido fuera y le han gritado. No es la primera vez que pasa aquí. El árbitro ha actuado muy bien. Hay que darle visibilidad y que castiguen a los culpables. Eso no debe empañar a la afición del Espanyol. Tienen leyendas de color como N’Kono y al fútbol se tiene que venir a apoyar. Los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen el fútbol”, mencionó el mayor de los Williams.

Las campañas contra el racismo

Apenas esta jornada la Liga Española estrenaba una nueva campaña en contra del racimo en un intento más por combatir las muestras de odio en los estadios que no han podido erradicar aún con multas extremas como veto de por vida a los aficionados y multas económicas a los equipos.

“En el minuto 17 del partido el jugador con dorsal Nº9 del Athletic Club, D. Iñaki Williams, me comunicó un incidente racista desde uno de los fondos del estadio donde se encontraban los aficionados del RCD Espanyol (identificados como tal por indumentaria) que se habían dirigido al jugador con dorsal Nº21 de su equipo, D. Maroan Sannadi, en los siguientes términos: "¡P*** mo**!”, por lo que en ese momento activé el protocolo contra el racismo establecido para estos casos. El partido se reanudó tras comunicarle los hechos al Delegado de Campo y dar traslado de los mismos a la Unidad de Control Operativo de la Policía encargada de la seguridad en el estadio, después de hacerse público por la megafonía del estadio el comunicado pertinente para estas situaciones”, señaló el árbitro en el acta del partido.

